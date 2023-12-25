https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html

Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО

Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2023

Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО

Многие популярные эстрадные исполнители, актеры и актрисы сочли для себя невозможным остаться в стороне от нужд и забот бойцов военной спецоперации и жителей... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:00

2023-12-25T08:00

2023-12-25T12:34

культура

музыка

григорий лепс

донбасс

луганск

донецк

александр буйнов

москонцерт

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие популярные эстрадные исполнители, актеры и актрисы сочли для себя невозможным остаться в стороне от нужд и забот бойцов военной спецоперации и жителей возращенных регионов России. Кто выполняет свой профессиональный и моральный долг, порой с риском для жизни, — в материале РИА Новости.Посмотреть в глаза и поговорить"Действительно, никто не забыт, ничто не забыто, и хотелось бы, чтобы народ, проживающий в Донбассе, Луганске и Донецке, чтобы они знали: мы не ради галочки сюда приезжаем", — сказал певец Александр Буйнов на праздновании 80-летия освобождения Донбасса на восстановленном мемориале "Саур-Могила".В том сентябрьском концерте приняли участие Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко."Я познакомился с героями моих песен, — признался SHAMAN (Ярослав Дронов) в одну из поездок в Донбасс. — С людьми, ценой неимоверных усилий и ежедневного подвига отстоявших право говорить: "Я русский". Невозможно забыть глаза зрителей, полные слез радости при исполнении гимна России".Надежда Бабкина ездила с концертами в новые регионы, выступала для участников СВО и общалась с бойцами."Это очень важно — просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", — отмечает она.Концерты в новых регионах давали рок-музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Мара, автор-исполнитель Денис Майданов, певцы Николай Басков, Александр Маршал и Юта, группа "Земляне", классические музыканты Олег и Петр Лундстремы, пианистка Валентина Лисица, скрипачка Мария Андреева, коллектив культбригады "Москонцерта"."Настоящий артист может спеть и в Кремле, и на линии боевого соприкосновения, — считает Денис Майданов. — Я не раз выступал и на освобожденных территориях, и в госпиталях, пунктах временного размещения, пунктах мобилизации. И военные, и медики — это настоящие герои, и для меня большая честь петь перед ними. Это всегда очень глубокие эмоции".В Донбассе также бывали актеры Сергей Гармаш, Александр Михайлов и Виктория Тарасова. Яна Поплавская проводила сына Клима добровольцем в зону СВО.Машины помощиАртисты стараются помочь и материально, устраивая благотворительные акции и собирая средства для бойцов и жителей новых регионов.Певица Вика Цыганова продала дом — вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.Григорий Лепс неоднократно отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. "Это мой гражданский долг", — подчеркивал он. Некоторых бойцов певец приветствовал лично на своем столичном концерте. Также принял участие в премировании военных за уничтожение западной бронетехники в зоне СВО.Олег Газманов собирает деньги и отправляет на фронт прицелы и коптеры. Андрей Леонов передал медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом — вещами и амуницией. Никита Джигурда подарил военным автомобиль УАЗ.С риском для жизниНесмотря на все меры предосторожности и тщательное планирование маршрутов, артисты тоже попадают под обстрелы."Бывало, нам приходилось сокращать программу. После нашего отъезда случались прилеты", — говорит генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.Под огнем противника чудом выжил Владимир Стеклов, о чем он рассказал в беседе с порталом "Абзац":"Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель — резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться. И тут впереди, в метрах 50 (от нас. — Прим. ред.), — прилет. Если бы не остановка, мы бы как раз до этого места (доехали. — Прим. ред.)..."Инцидент случился и с Иваном Охлобыстиным. Актер не раз возил гуманитарную помощь на Донбасс. В этом месяце он получил трещину в ребре — пуля ударила в бронежилет.Случаются и трагедии. Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в ноябре во время гастролей в Донбассе. Ей было всего 40 лет.Отдать долг РодинеСреди артистов есть и те, кто отправился на фронт добровольцем.Бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин попал в первую фронтовую творческую бригаду. С ним — ведущий актер "Современника" Евгений Павлов.Актер Нового театра Павел Устинов был мобилизован."За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более что я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали", — объясняет артист.Сослан Фидаров, снявшийся в "9 роте", привез гуманитарную помощь, увидел, в каких тяжелых условиях живут местные, и решил остаться. Так поступил и его коллега Георгий Тесля-Герасимов, который планирует сделать художественный фильм о донецких бойцах.Актер фильмов "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины" Михаил Мамаев стал военкором."Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться. Я не понимал, как живой человек в самолете бомбит матерей с детьми, людей, идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать", — говорил он в передаче "Жизнь и судьба".По его словам, сегодня важно доносить до всех информацию о происходящем на передовой. Поэтому он работает над документальными фильмами в зоне СВО.

https://ria.ru/20230710/svo-1882630527.html

донбасс

луганск

донецк

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