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Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.12.2023 (обновлено: 12:34 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html
Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО
Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО
Многие популярные эстрадные исполнители, актеры и актрисы сочли для себя невозможным остаться в стороне от нужд и забот бойцов военной спецоперации и жителей... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:00
2023-12-25T12:34
культура
музыка
григорий лепс
донбасс
луганск
донецк
александр буйнов
москонцерт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845136039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a23a6458ba935ce88ccc22d4e27e71cb.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие популярные эстрадные исполнители, актеры и актрисы сочли для себя невозможным остаться в стороне от нужд и забот бойцов военной спецоперации и жителей возращенных регионов России. Кто выполняет свой профессиональный и моральный долг, порой с риском для жизни, — в материале РИА Новости.Посмотреть в глаза и поговорить&quot;Действительно, никто не забыт, ничто не забыто, и хотелось бы, чтобы народ, проживающий в Донбассе, Луганске и Донецке, чтобы они знали: мы не ради галочки сюда приезжаем&quot;, — сказал певец Александр Буйнов на праздновании 80-летия освобождения Донбасса на восстановленном мемориале &quot;Саур-Могила&quot;.В том сентябрьском концерте приняли участие Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко.&quot;Я познакомился с героями моих песен, — признался SHAMAN (Ярослав Дронов) в одну из поездок в Донбасс. — С людьми, ценой неимоверных усилий и ежедневного подвига отстоявших право говорить: &quot;Я русский&quot;. Невозможно забыть глаза зрителей, полные слез радости при исполнении гимна России&quot;.Надежда Бабкина ездила с концертами в новые регионы, выступала для участников СВО и общалась с бойцами.&quot;Это очень важно — просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить&quot;, — отмечает она.Концерты в новых регионах давали рок-музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Мара, автор-исполнитель Денис Майданов, певцы Николай Басков, Александр Маршал и Юта, группа "Земляне", классические музыканты Олег и Петр Лундстремы, пианистка Валентина Лисица, скрипачка Мария Андреева, коллектив культбригады "Москонцерта".&quot;Настоящий артист может спеть и в Кремле, и на линии боевого соприкосновения, — считает Денис Майданов. — Я не раз выступал и на освобожденных территориях, и в госпиталях, пунктах временного размещения, пунктах мобилизации. И военные, и медики — это настоящие герои, и для меня большая честь петь перед ними. Это всегда очень глубокие эмоции&quot;.В Донбассе также бывали актеры Сергей Гармаш, Александр Михайлов и Виктория Тарасова. Яна Поплавская проводила сына Клима добровольцем в зону СВО.Машины помощиАртисты стараются помочь и материально, устраивая благотворительные акции и собирая средства для бойцов и жителей новых регионов.Певица Вика Цыганова продала дом — вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.Григорий Лепс неоднократно отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. "Это мой гражданский долг", — подчеркивал он. Некоторых бойцов певец приветствовал лично на своем столичном концерте. Также принял участие в премировании военных за уничтожение западной бронетехники в зоне СВО.Олег Газманов собирает деньги и отправляет на фронт прицелы и коптеры. Андрей Леонов передал медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом — вещами и амуницией. Никита Джигурда подарил военным автомобиль УАЗ.С риском для жизниНесмотря на все меры предосторожности и тщательное планирование маршрутов, артисты тоже попадают под обстрелы.&quot;Бывало, нам приходилось сокращать программу. После нашего отъезда случались прилеты&quot;, — говорит генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.Под огнем противника чудом выжил Владимир Стеклов, о чем он рассказал в беседе с порталом "Абзац":&quot;Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель — резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться. И тут впереди, в метрах 50 (от нас. — Прим. ред.), — прилет. Если бы не остановка, мы бы как раз до этого места (доехали. — Прим. ред.)...&quot;Инцидент случился и с Иваном Охлобыстиным. Актер не раз возил гуманитарную помощь на Донбасс. В этом месяце он получил трещину в ребре — пуля ударила в бронежилет.Случаются и трагедии. Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в ноябре во время гастролей в Донбассе. Ей было всего 40 лет.Отдать долг РодинеСреди артистов есть и те, кто отправился на фронт добровольцем.Бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин попал в первую фронтовую творческую бригаду. С ним — ведущий актер "Современника" Евгений Павлов.Актер Нового театра Павел Устинов был мобилизован.&quot;За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более что я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали&quot;, — объясняет артист.Сослан Фидаров, снявшийся в "9 роте", привез гуманитарную помощь, увидел, в каких тяжелых условиях живут местные, и решил остаться. Так поступил и его коллега Георгий Тесля-Герасимов, который планирует сделать художественный фильм о донецких бойцах.Актер фильмов "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины" Михаил Мамаев стал военкором.&quot;Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться. Я не понимал, как живой человек в самолете бомбит матерей с детьми, людей, идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать&quot;, — говорил он в передаче &quot;Жизнь и судьба&quot;.По его словам, сегодня важно доносить до всех информацию о происходящем на передовой. Поэтому он работает над документальными фильмами в зоне СВО.
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музыка, григорий лепс, донбасс, луганск, донецк, александр буйнов, москонцерт, shaman (ярослав дронов) , денис майданов, иван охлобыстин
Культура, Музыка, Григорий Лепс, Донбасс, Луганск, Донецк, Александр Буйнов, Москонцерт, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Денис Майданов, Иван Охлобыстин

Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие популярные эстрадные исполнители, актеры и актрисы сочли для себя невозможным остаться в стороне от нужд и забот бойцов военной спецоперации и жителей возращенных регионов России. Кто выполняет свой профессиональный и моральный долг, порой с риском для жизни, — в материале РИА Новости.

Посмотреть в глаза и поговорить

«

"Действительно, никто не забыт, ничто не забыто, и хотелось бы, чтобы народ, проживающий в Донбассе, Луганске и Донецке, чтобы они знали: мы не ради галочки сюда приезжаем", — сказал певец Александр Буйнов на праздновании 80-летия освобождения Донбасса на восстановленном мемориале "Саур-Могила".

© РИА НовостиАлександр Буйнов на концерте в Луганске в 2018 году
Александр Буйнов на концерте в Луганске. 25 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости
Александр Буйнов на концерте в Луганске в 2018 году
В том сентябрьском концерте приняли участие Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко.
«

"Я познакомился с героями моих песен, — признался SHAMAN (Ярослав Дронов) в одну из поездок в Донбасс. — С людьми, ценой неимоверных усилий и ежедневного подвига отстоявших право говорить: "Я русский". Невозможно забыть глаза зрителей, полные слез радости при исполнении гимна России".

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Участники патриотической акции Мы возвращаемся домой у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Участники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Надежда Бабкина ездила с концертами в новые регионы, выступала для участников СВО и общалась с бойцами.
«

"Это очень важно — просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", — отмечает она.

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня" выступают в Луганской академической филармонии
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Певица Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня" выступают в Луганской академической филармонии
Концерты в новых регионах давали рок-музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Мара, автор-исполнитель Денис Майданов, певцы Николай Басков, Александр Маршал и Юта, группа "Земляне", классические музыканты Олег и Петр Лундстремы, пианистка Валентина Лисица, скрипачка Мария Андреева, коллектив культбригады "Москонцерта".
«

"Настоящий артист может спеть и в Кремле, и на линии боевого соприкосновения, — считает Денис Майданов. — Я не раз выступал и на освобожденных территориях, и в госпиталях, пунктах временного размещения, пунктах мобилизации. И военные, и медики — это настоящие герои, и для меня большая честь петь перед ними. Это всегда очень глубокие эмоции".

© РИА НовостиДенис Майданов на концерте в Луганске в 2018 году
Денис Майданов на концерте в Луганске. 25 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости
Денис Майданов на концерте в Луганске в 2018 году
В Донбассе также бывали актеры Сергей Гармаш, Александр Михайлов и Виктория Тарасова. Яна Поплавская проводила сына Клима добровольцем в зону СВО.

Машины помощи

Артисты стараются помочь и материально, устраивая благотворительные акции и собирая средства для бойцов и жителей новых регионов.
© Татьяна ВолодовскаяSHAMAN дарит гитары со своим автографом
SHAMAN дарит гитары со своим автографом
© Татьяна Володовская
SHAMAN дарит гитары со своим автографом
Певица Вика Цыганова продала дом — вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.
Григорий Лепс неоднократно отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. "Это мой гражданский долг", — подчеркивал он. Некоторых бойцов певец приветствовал лично на своем столичном концерте. Также принял участие в премировании военных за уничтожение западной бронетехники в зоне СВО.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает на концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец Григорий Лепс выступает на концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Олег Газманов собирает деньги и отправляет на фронт прицелы и коптеры. Андрей Леонов передал медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом — вещами и амуницией. Никита Джигурда подарил военным автомобиль УАЗ.

С риском для жизни

Несмотря на все меры предосторожности и тщательное планирование маршрутов, артисты тоже попадают под обстрелы.
«

"Бывало, нам приходилось сокращать программу. После нашего отъезда случались прилеты", — говорит генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

© Фото предоставлено пресс-службой МосконцертаКультбригада "Москонцерта". На фото Олег Ливенцев, Павел Быков, Сергей Борзов, подполковник Давит Даниелян, Екатерина Берлускони, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, генеральный директор концертной организации "Москонцерт" Илья Бачурин
Москонцерт
© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
Культбригада "Москонцерта". На фото Олег Ливенцев, Павел Быков, Сергей Борзов, подполковник Давит Даниелян, Екатерина Берлускони, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, генеральный директор концертной организации "Москонцерт" Илья Бачурин
Под огнем противника чудом выжил Владимир Стеклов, о чем он рассказал в беседе с порталом "Абзац":
«

"Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель — резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться. И тут впереди, в метрах 50 (от нас. — Прим. ред.), — прилет. Если бы не остановка, мы бы как раз до этого места (доехали. — Прим. ред.)..."

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и актер Владимир Стеклов на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Аллея Героев, Мариуполь
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и актер Владимир Стеклов на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и актер Владимир Стеклов на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Аллея Героев, Мариуполь
Инцидент случился и с Иваном Охлобыстиным. Актер не раз возил гуманитарную помощь на Донбасс. В этом месяце он получил трещину в ребре — пуля ударила в бронежилет.
© @batarieli_okhlobystina1477Скрин сторис из соцсети дочери актера Ивана Охлобыстина Евдокии
Скрин сторис из соцсети дочери актера Ивана Охлобыстина Евдокии
© @batarieli_okhlobystina1477
Скрин сторис из соцсети дочери актера Ивана Охлобыстина Евдокии
Случаются и трагедии. Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в ноябре во время гастролей в Донбассе. Ей было всего 40 лет.

Отдать долг Родине

Среди артистов есть и те, кто отправился на фронт добровольцем.
Бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин попал в первую фронтовую творческую бригаду. С ним — ведущий актер "Современника" Евгений Павлов.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМузыкант, экс-скрипач рок-группы "Аквариум" Андрей Решетин выступает перед бойцами в зоне СВО
Музыкант, экс-скрипач рок-группы Аквариум Андрей Решетин выступает перед бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант, экс-скрипач рок-группы "Аквариум" Андрей Решетин выступает перед бойцами в зоне СВО
Актер Нового театра Павел Устинов был мобилизован.
«

"За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более что я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали", — объясняет артист.

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Павел Устинов
Актер Павел Устинов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Павел Устинов
Сослан Фидаров, снявшийся в "9 роте", привез гуманитарную помощь, увидел, в каких тяжелых условиях живут местные, и решил остаться. Так поступил и его коллега Георгий Тесля-Герасимов, который планирует сделать художественный фильм о донецких бойцах.
Актер фильмов "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины" Михаил Мамаев стал военкором.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Михаил Мамаев
Актер Михаил Мамаев на пресс-конференции, посвященной запуску кинопроекта Гардемарины - 1787 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Михаил Мамаев
«

"Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться. Я не понимал, как живой человек в самолете бомбит матерей с детьми, людей, идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать", — говорил он в передаче "Жизнь и судьба".

По его словам, сегодня важно доносить до всех информацию о происходящем на передовой. Поэтому он работает над документальными фильмами в зоне СВО.
Концерт и митинг, посвященный референдуму о статусе Донецкой Республики - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Привет Петросяну и осколок в подарок: о чем просят артистов в Донбассе
10 июля, 08:00
 
КультураМузыкаГригорий ЛепсДонбассЛуганскДонецкАлександр БуйновМосконцертSHAMAN (Ярослав Дронов)Денис МайдановИван Охлобыстин
 
 
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