https://ria.ru/20231225/sud-1917906364.html

Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф

Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф - РИА Новости, 25.12.2023

Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, обжаловал штраф в 30 тысяч рублей за непредоставление отчетности как иностранного РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:24

2023-12-25T12:24

2023-12-25T12:28

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, обжаловал штраф в 30 тысяч рублей за непредоставление отчетности как иностранного агента, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы в понедельник. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказала собеседница агентства. В ноябре Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве дополнительного наказания ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. До этого Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД РФ, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. Признан физлицом-иноагентом, пытался оспорить этот статус через суд, но получил отказ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231222/khodorkovskiy-1917455724.html

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происшествия, россия, москва, pussy riot, иноагенты