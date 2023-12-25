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Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф - РИА Новости, 25.12.2023
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12:24 25.12.2023 (обновлено: 12:28 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/sud-1917906364.html
Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф
Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф - РИА Новости, 25.12.2023
Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф
Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, обжаловал штраф в 30 тысяч рублей за непредоставление отчетности как иностранного РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:24
2023-12-25T12:28
происшествия
россия
москва
pussy riot
иноагенты
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, обжаловал штраф в 30 тысяч рублей за непредоставление отчетности как иностранного агента, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы в понедельник. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказала собеседница агентства. В ноябре Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве дополнительного наказания ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. До этого Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД РФ, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. Признан физлицом-иноагентом, пытался оспорить этот статус через суд, но получил отказ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, россия, москва, pussy riot, иноагенты
Происшествия, Россия, Москва, Pussy Riot, иноагенты
Участник Pussy Riot Верзилов* обжаловал иноагентский штраф

Суд: иноагент Верзилов обжаловал штраф в 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПетр Верзилов*
Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Петр Верзилов*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный за фейки о ВС РФ, обжаловал штраф в 30 тысяч рублей за непредоставление отчетности как иностранного агента, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы в понедельник.
«
"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказала собеседница агентства.
В ноябре Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве дополнительного наказания ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.
До этого Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД РФ, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. Признан физлицом-иноагентом, пытался оспорить этот статус через суд, но получил отказ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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ПроисшествияРоссияМоскваPussy Riotиноагенты
 
 
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