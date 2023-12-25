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Эксперт объяснил, зачем США нужны претензии на Арктику - РИА Новости, 25.12.2023
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14:19 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ssha-1917940053.html
Эксперт объяснил, зачем США нужны претензии на Арктику
Эксперт объяснил, зачем США нужны претензии на Арктику - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперт объяснил, зачем США нужны претензии на Арктику
Претензии США на часть спорных территорий на богатом ресурсами континентальном шельфе в Арктике и Беринговом море позволят стране упрочить свое положение на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:19
2023-12-25T14:19
в мире
сша
арктика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Претензии США на часть спорных территорий на богатом ресурсами континентальном шельфе в Арктике и Беринговом море позволят стране упрочить свое положение на рынке энергоносителей, что станет еще одним плюсом для политических элит Вашингтона в преддверии выборов в следующем году, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. Агентство Блумберг в пятницу сообщило, что Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что позволит Вашингтону обеспечить себе права на потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно. "Учитывая то, что цены на нефть на мировом рынке приобретают все большее значение, США, безусловно, заинтересованы в получении контроля над данной территорией, что позволит упрочить свое положение на рынке энергоносителей. Кроме этого, это еще один дополнительный плюс для политических элит накануне выборов в следующем году", - сказал он. Эксперт напомнил, что соглашение Шеварднадзе-Бейкера от 1990 года не обозначало точной линии разграничения для Берингова моря. В соответствии со статьей 2 этого документа "линия разграничения морских пространств идет на север по меридиану 168 градусов 58 минут 37 секунд западной долготы через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, насколько допускается по международному праву". "Одна из трактовок последней части формулировки данной статьи, по мнению юристов, не ограничивает возможность прохождения разграничительной линии между континентальными шельфами двух государств до Северного полюса. Это противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву, которую США не ратифицировали", - объяснил Дудченко. По его словам, сейчас эксперты приводят оценку Геологической службы США от 2008 года, согласно которой запасы нефти на спорной территории составляют 13% мировых запасов, запасы газа - 30%, а запасы углеводорода - более 20%. "По нашему мнению, Арктика продолжит приобретать все большее стратегическое значение, а противостояние вокруг региона будет усиливаться", - заключил Дудченко.
https://ria.ru/20231225/granitsy-1917845680.html
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арктика
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в мире, сша, арктика, берингово море, государственный департамент сша, оон
В мире, США, Арктика, Берингово море, Государственный департамент США, ООН
Эксперт объяснил, зачем США нужны претензии на Арктику

Дудченко: претензии на часть Арктики нужны США перед выборами в 2024 году

© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Претензии США на часть спорных территорий на богатом ресурсами континентальном шельфе в Арктике и Беринговом море позволят стране упрочить свое положение на рынке энергоносителей, что станет еще одним плюсом для политических элит Вашингтона в преддверии выборов в следующем году, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
Агентство Блумберг в пятницу сообщило, что Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что позволит Вашингтону обеспечить себе права на потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно.
«
"Учитывая то, что цены на нефть на мировом рынке приобретают все большее значение, США, безусловно, заинтересованы в получении контроля над данной территорией, что позволит упрочить свое положение на рынке энергоносителей. Кроме этого, это еще один дополнительный плюс для политических элит накануне выборов в следующем году", - сказал он.
Эксперт напомнил, что соглашение Шеварднадзе-Бейкера от 1990 года не обозначало точной линии разграничения для Берингова моря. В соответствии со статьей 2 этого документа "линия разграничения морских пространств идет на север по меридиану 168 градусов 58 минут 37 секунд западной долготы через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, насколько допускается по международному праву".
"Одна из трактовок последней части формулировки данной статьи, по мнению юристов, не ограничивает возможность прохождения разграничительной линии между континентальными шельфами двух государств до Северного полюса. Это противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву, которую США не ратифицировали", - объяснил Дудченко.
По его словам, сейчас эксперты приводят оценку Геологической службы США от 2008 года, согласно которой запасы нефти на спорной территории составляют 13% мировых запасов, запасы газа - 30%, а запасы углеводорода - более 20%. "По нашему мнению, Арктика продолжит приобретать все большее стратегическое значение, а противостояние вокруг региона будет усиливаться", - заключил Дудченко.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Мир имеет право не признавать новые границы США в Арктике, заявил Косачев
Вчера, 08:48
 
В миреСШААрктикаБерингово мореГосударственный департамент СШАООН
 
 
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