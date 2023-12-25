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В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества - РИА Новости, 25.12.2023
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09:15 25.12.2023 (обновлено: 09:22 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ssha-1917848669.html
В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества
В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества - РИА Новости, 25.12.2023
В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:15
2023-12-25T09:22
в мире
колорадо-спрингс
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает местное полицейское управление."В воскресенье в 16.34 (в понедельник 02.34 по мск) в полицейское управление Колорадо-Спрингс поступил вызов о стрельбе в торговом центре Citadel Mall. Сотрудники полиции отреагировали на вызов и установили, что между двумя группами людей произошла драка. Один взрослый мужчина был найден мертвым в торговом центре от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении полицейского департамента в социальной сети X.Как отмечается, еще трое пострадали, они были доставлены в больницы.Полиция задержала несколько человек.
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в мире, колорадо-спрингс
В мире, Колорадо-Спрингс
В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества

Полиция США: один погиб, 3 пострадали при стрельбе в ТЦ в канун Рождества

© AP Photo / Steven SenneСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Steven Senne
Сотрудники полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает местное полицейское управление.
«
"В воскресенье в 16.34 (в понедельник 02.34 по мск) в полицейское управление Колорадо-Спрингс поступил вызов о стрельбе в торговом центре Citadel Mall. Сотрудники полиции отреагировали на вызов и установили, что между двумя группами людей произошла драка. Один взрослый мужчина был найден мертвым в торговом центре от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении полицейского департамента в социальной сети X.
Как отмечается, еще трое пострадали, они были доставлены в больницы.
Полиция задержала несколько человек.
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В миреКолорадо-Спрингс
 
 
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