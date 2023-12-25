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В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества

В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества - РИА Новости, 25.12.2023

В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:15

2023-12-25T09:15

2023-12-25T09:22

в мире

колорадо-спрингс

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в американском городе Колорадо-Спрингс, сообщает местное полицейское управление."В воскресенье в 16.34 (в понедельник 02.34 по мск) в полицейское управление Колорадо-Спрингс поступил вызов о стрельбе в торговом центре Citadel Mall. Сотрудники полиции отреагировали на вызов и установили, что между двумя группами людей произошла драка. Один взрослый мужчина был найден мертвым в торговом центре от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении полицейского департамента в социальной сети X.Как отмечается, еще трое пострадали, они были доставлены в больницы.Полиция задержала несколько человек.

https://ria.ru/20231225/migranty-1917824580.html

колорадо-спрингс

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в мире, колорадо-спрингс