https://ria.ru/20231225/ssha-1917832014.html
Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город
Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город - РИА Новости, 25.12.2023
Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город
Американская авиакомпания по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город, заставив поволноваться его родных, которые не нашли ребенка в аэропорту... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:53
2023-12-25T04:53
2023-12-25T04:53
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город, заставив поволноваться его родных, которые не нашли ребенка в аэропорту назначения. Мальчик летел без родителей, которые воспользовались услугой сопровождения сотрудниками авиакомпании, и вообще впервые в жизни путешествовал воздушным транспортом. "Я вбежала в самолет и спросила стюардессу: "Где мой внук? Его же передали вам в Филадельфии". Та ответила: "Нет, со мной не было детей", - рассказала в интервью флоридской телестанции Wink TV бабушка мальчика Мария Рамос. Выяснилось, что ребенка вместо Форт-Майерс отправили в Орландо, и, чтобы воссоединиться с ним, бабушке пришлось проехать 250 километров. Авиакомпания Spirit Airlines распространила заявление, в котором извинилась за случившееся, пообещала провести расследование и компенсировать издержки пострадавшим.
https://ria.ru/20230802/rebenok-1887840203.html
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орландо, в мире, сша
Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город
Американская авиакомпания отправила шестилетнего пассажира не в тот город
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город, заставив поволноваться его родных, которые не нашли ребенка в аэропорту назначения.
Мальчик летел без родителей, которые воспользовались услугой сопровождения сотрудниками авиакомпании, и вообще впервые в жизни путешествовал воздушным транспортом.
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"Я вбежала в самолет и спросила стюардессу: "Где мой внук? Его же передали вам в Филадельфии". Та ответила: "Нет, со мной не было детей", - рассказала в интервью флоридской телестанции Wink TV бабушка мальчика Мария Рамос.
Выяснилось, что ребенка вместо Форт-Майерс отправили в Орландо
, и, чтобы воссоединиться с ним, бабушке пришлось проехать 250 километров.
Авиакомпания Spirit Airlines распространила заявление, в котором извинилась за случившееся, пообещала провести расследование и компенсировать издержки пострадавшим.
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