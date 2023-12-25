https://ria.ru/20231225/ssha-1917832014.html

Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город

Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город - РИА Новости, 25.12.2023

Американская авиакомпания отправила ребенка не в тот город

Американская авиакомпания по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город, заставив поволноваться его родных, которые не нашли ребенка в аэропорту... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:53

2023-12-25T04:53

2023-12-25T04:53

орландо

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город, заставив поволноваться его родных, которые не нашли ребенка в аэропорту назначения. Мальчик летел без родителей, которые воспользовались услугой сопровождения сотрудниками авиакомпании, и вообще впервые в жизни путешествовал воздушным транспортом. "Я вбежала в самолет и спросила стюардессу: "Где мой внук? Его же передали вам в Филадельфии". Та ответила: "Нет, со мной не было детей", - рассказала в интервью флоридской телестанции Wink TV бабушка мальчика Мария Рамос. Выяснилось, что ребенка вместо Форт-Майерс отправили в Орландо, и, чтобы воссоединиться с ним, бабушке пришлось проехать 250 километров. Авиакомпания Spirit Airlines распространила заявление, в котором извинилась за случившееся, пообещала провести расследование и компенсировать издержки пострадавшим.

https://ria.ru/20230802/rebenok-1887840203.html

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орландо

сша

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орландо, в мире, сша