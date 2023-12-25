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В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ" - РИА Новости, 25.12.2023
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14:58 25.12.2023 (обновлено: 15:03 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/spg-1917947912.html
В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"
В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ" - РИА Новости, 25.12.2023
В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом "Арктик СПГ", так как это коммерческий проект и нужно обратиться в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:58
2023-12-25T15:03
экономика
арктик спг - 2
дмитрий песков
россия
сша
новатэк
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом "Арктик СПГ", так как это коммерческий проект и нужно обратиться в компанию."Вряд ли мы можем что-то говорить от лица коммерческого проекта , тем более международного. И не будем это делать, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в компанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это может отразиться на реализации проекта и планах России увеличивать долю на глобальном рынке СПГ.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.
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экономика, арктик спг - 2, дмитрий песков, россия, сша, новатэк
Экономика, Арктик СПГ - 2, Дмитрий Песков, Россия, США, Новатэк
В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"

Песков переадресовал вопрос о ситуации с "Арктик СПГ" в компанию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа
Завод по производству сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Завод по производству сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом "Арктик СПГ", так как это коммерческий проект и нужно обратиться в компанию.
«
"Вряд ли мы можем что-то говорить от лица коммерческого проекта , тем более международного. И не будем это делать, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в компанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это может отразиться на реализации проекта и планах России увеличивать долю на глобальном рынке СПГ.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.
Установка блок-модулей управления для проекта Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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20 ноября, 08:00
 
ЭкономикаАрктик СПГ - 2Дмитрий ПесковРоссияСШАНоватэк
 
 
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