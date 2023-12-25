В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"
Песков переадресовал вопрос о ситуации с "Арктик СПГ" в компанию
Завод по производству сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом "Арктик СПГ", так как это коммерческий проект и нужно обратиться в компанию.
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"Вряд ли мы можем что-то говорить от лица коммерческого проекта , тем более международного. И не будем это делать, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в компанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это может отразиться на реализации проекта и планах России увеличивать долю на глобальном рынке СПГ.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.