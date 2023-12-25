https://ria.ru/20231225/spg-1917947912.html

В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"

В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ" - РИА Новости, 25.12.2023

В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом "Арктик СПГ", так как это коммерческий проект и нужно обратиться в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:58

2023-12-25T14:58

2023-12-25T15:03

экономика

арктик спг - 2

дмитрий песков

россия

сша

новатэк

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом "Арктик СПГ", так как это коммерческий проект и нужно обратиться в компанию."Вряд ли мы можем что-то говорить от лица коммерческого проекта , тем более международного. И не будем это делать, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в компанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это может отразиться на реализации проекта и планах России увеличивать долю на глобальном рынке СПГ.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, арктик спг - 2, дмитрий песков, россия, сша, новатэк