https://ria.ru/20231225/spg-1917847722.html

СМИ: иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

СМИ: иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте - РИА Новости, 25.12.2023

СМИ: иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте, сообщает газета... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:05

2023-12-25T09:05

2023-12-25T09:05

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россия

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cnooc

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России. "Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте, сообщили "Ъ" источники в правительстве РФ. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC", - говорится в материале. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, у "Новатэка" это 12 миллионов тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 миллиона тонн. В JOGMEC сообщили "Коммерсанту", что продолжают анализировать влияние санкций на "Арктик СПГ 2", CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". После отказа иностранных акционеров от СПГ его придется продавать на споте: около 2,6 миллиона тонн только с первой линии, сообщает "Коммерсант". Но есть шанс, что иностранные акционеры все же смогут получать СПГ: 22 декабря агентство Блумберг писало, что CNOOC и CNPC будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. Poten & Partners пишет, что такой же процесс запустили и японские компании, но он займет долгое время. Не менее серьезными могут оказаться проблемы с финансированием, пишет газета. После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 миллиарда евро. Из этой суммы до 2,5 миллиарда евро должны были предоставить китайские банки, 4,5 миллиарда - российские. Одной из главных проблем "Арктик СПГ 2" также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию усугубили санкции США в отношении плавучих хранилищ Koryak FSU в Мурманске и Saam FSU на Камчатке, где должна была происходить перевалка с танкеров Arc7 на конвенциональные суда, что позволило бы оптимизировать флот ледовых танкеров, сообщает издание.

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

https://ria.ru/20231108/proekt-1908278409.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, мурманск, арктик спг - 2, cnooc, новатэк, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, спг