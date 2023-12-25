https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917837086.html

Российские спецназовцы взяли опорный пункт в тылу ВСУ

Российские спецназовцы взяли опорный пункт в тылу ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023

Российские спецназовцы взяли опорный пункт в тылу ВСУ

Спецназовцы Южной группировки российских войск совершили налет на опорный пункт в тылу ВСУ на Артемовском направлении и захватили пленного. За их работой на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:37

2023-12-25T06:37

2023-12-25T11:35

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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 дек — РИА Новости. Спецназовцы Южной группировки российских войск совершили налет на опорный пункт в тылу ВСУ на Артемовском направлении и захватили пленного. За их работой на передовой наблюдал корреспондент РИА Новости. Ночью бойцы выдвинулись в украинский тыл, замаскировались рядом с блиндажом и начали наблюдение. После того как противник обозначил присутствие, российская артиллерия открыла огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию. "Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен", — рассказал командир отряда с позывным Сибирь. По словам пленного, всего на позиции было четыре человека."Ночью нас двоих завели на позицию, там было еще два человека. Утром рано, не знаю, сколько было времени, начался обстрел. Двоих, я знаю, убило, я вылез из окопа, бросил автомат и сказал, что я сдаюсь", — объяснил он.Сибирь добавил, что по более укрепленным позициям отработали FPV-дронами."Противник посыпался, начал покидать свои позиции, тем самым мы воспользовались и эти позиции заняли", — добавил командир.Другая группа разведчиков обнаружила при помощи беспилотника сеть блиндажей и огневую пулеметную точку. По первому блиндажу применили систему сброса боеприпасов, остальные поразили минометным огнем и FPV-дронами. "Для того чтобы отработать внезапно — меньше слышно птичку, и поэтому было решение сбросить ВОГи", — рассказал боец с позывным Ворон. Пулеметная точка хорошо видна на пульте оператора БПЛА, ее тоже уничтожили российские спецназовцы. "Вот сошки, вот ствол, вот короб у него, на "желтую" кидай, потому что здесь цинк с боеприпасами", — сказал боец с позывным Варяг.По информации Минобороны, за неделю на артемовском участке фронта подразделение ПВО тульских десантников сбило более десятка украинских дронов. А ивановские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили несколько групп пехоты ВСУ.

https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917833322.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность