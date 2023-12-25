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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.12.2023
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:14
2023-12-25T05:14
2023-12-25T05:26
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО", — заявили в ведомстве.Там добавили, что экипажи "Градов" скрытно прибыли на огневую позицию и навелись на цели, поражение целей велось 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами. При этом пристрелочным выстрелом артиллеристы попали в скопление украинских военных, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. "Приоритетные цели — скопление живой силы противника, скопление техники, укрепрайоны. Два дня работали - уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток. Мы уехали, и только через 10-15 минут прилетает ответ, а нас там уже нет", — рассказал командир боевой машины позывной "Росич".
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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ в Серебрянском лесничестве
ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что экипажи "Градов" скрытно прибыли на огневую позицию и навелись на цели, поражение целей велось 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами.
При этом пристрелочным выстрелом артиллеристы попали в скопление украинских военных, что было зафиксировано разведывательным беспилотником.
"Приоритетные цели — скопление живой силы противника, скопление техники, укрепрайоны. Два дня работали - уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток. Мы уехали, и только через 10-15 минут прилетает ответ, а нас там уже нет", — рассказал командир боевой машины позывной "Росич".
Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении