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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.12.2023
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05:14 25.12.2023 (обновлено: 05:26 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917833322.html
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.12.2023
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:14
2023-12-25T05:26
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. &quot;Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск &quot;Центр&quot; уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО&quot;, — заявили в ведомстве.Там добавили, что экипажи "Градов" скрытно прибыли на огневую позицию и навелись на цели, поражение целей велось 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами. При этом пристрелочным выстрелом артиллеристы попали в скопление украинских военных, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. "Приоритетные цели — скопление живой силы противника, скопление техники, укрепрайоны. Два дня работали - уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток. Мы уехали, и только через 10-15 минут прилетает ответ, а нас там уже нет", — рассказал командир боевой машины позывной "Росич".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление техники ВСУ в Серебрянском лесничестве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня "Град"
Работа расчета реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Работа расчета реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что экипажи "Градов" скрытно прибыли на огневую позицию и навелись на цели, поражение целей велось 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами.
При этом пристрелочным выстрелом артиллеристы попали в скопление украинских военных, что было зафиксировано разведывательным беспилотником.
"Приоритетные цели — скопление живой силы противника, скопление техники, укрепрайоны. Два дня работали - уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток. Мы уехали, и только через 10-15 минут прилетает ответ, а нас там уже нет", — рассказал командир боевой машины позывной "Росич".
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