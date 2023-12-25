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Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 25.12.2023
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском
Более десятка разведдронов ВСУ уничтожило подразделение ПВО тульских десантников за неделю на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:06
2023-12-25T04:06
2023-12-25T04:58
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Более десятка разведдронов ВСУ уничтожило подразделение ПВО тульских десантников за неделю на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На Артемовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба", — сообщили в Минобороны.По данным Минобороны, десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию воинских частей и подразделений соединения на артемовском направлении. "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ - не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбило в небе над нашими позициями более 10 разведывательных беспилотников ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском
Подразделение ПВО тульских десантников сбило более 10 дронов ВСУ под Артемовском