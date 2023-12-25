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Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 25.12.2023 (обновлено: 04:58 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917830581.html
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 25.12.2023
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском
Более десятка разведдронов ВСУ уничтожило подразделение ПВО тульских десантников за неделю на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:06
2023-12-25T04:58
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Более десятка разведдронов ВСУ уничтожило подразделение ПВО тульских десантников за неделю на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России. &quot;На Артемовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) &quot;Верба&quot;, — сообщили в Минобороны.По данным Минобороны, десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию воинских частей и подразделений соединения на артемовском направлении. "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ - не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбило в небе над нашими позициями более 10 разведывательных беспилотников ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.
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донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ под Артемовском

Подразделение ПВО тульских десантников сбило более 10 дронов ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Более десятка разведдронов ВСУ уничтожило подразделение ПВО тульских десантников за неделю на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«

"На Артемовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба", — сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию воинских частей и подразделений соединения на артемовском направлении.
"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ - не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбило в небе над нашими позициями более 10 разведывательных беспилотников ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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