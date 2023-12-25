https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917830228.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.12.2023

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском

Артиллеристы группировки войск "Запад " на Купянском направлении уничтожили расчет кочующего миномета на пикапе ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:02

2023-12-25T04:02

2023-12-25T04:02

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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад " на Купянском направлении уничтожили расчет кочующего миномета на пикапе ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе на Купянском направлении", - сообщили в Минобороны.В оборонном ведомстве уточнили, что оператор БПЛА "Орлан-10" обнаружил пикап ВСУ с минометным расчетом, после чего передал координаты артиллеристам. "Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасными боеприпасами уничтожил минометный расчет и их транспортное средство", - пояснили в Минобороны. По данным ведомства, огонь велся с расстояния более 15 километров. "Орудие Д-20 - очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели", - рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным "Майка".

https://ria.ru/20231224/vsu-1917781685.html

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