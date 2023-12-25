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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.12.2023
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04:02 25.12.2023
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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.12.2023
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки войск "Запад " на Купянском направлении уничтожили расчет кочующего миномета на пикапе ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:02
2023-12-25T04:02
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад " на Купянском направлении уничтожили расчет кочующего миномета на пикапе ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. &quot;Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; при выполнении огневых задач уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе на Купянском направлении&quot;, - сообщили в Минобороны.В оборонном ведомстве уточнили, что оператор БПЛА "Орлан-10" обнаружил пикап ВСУ с минометным расчетом, после чего передал координаты артиллеристам. "Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасными боеприпасами уничтожил минометный расчет и их транспортное средство", - пояснили в Минобороны. По данным ведомства, огонь велся с расстояния более 15 километров. "Орудие Д-20 - очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели", - рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным "Майка".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили миномет ВСУ под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили кочующий миномет ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Николай Протопопов152-миллиметровая гаубица Д-20
152-миллиметровая гаубица Д-20 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Николай Протопопов
152-миллиметровая гаубица Д-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад " на Купянском направлении уничтожили расчет кочующего миномета на пикапе ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«

"Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе на Купянском направлении", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что оператор БПЛА "Орлан-10" обнаружил пикап ВСУ с минометным расчетом, после чего передал координаты артиллеристам.
"Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасными боеприпасами уничтожил минометный расчет и их транспортное средство", - пояснили в Минобороны.
По данным ведомства, огонь велся с расстояния более 15 километров.
"Орудие Д-20 - очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели", - рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным "Майка".
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