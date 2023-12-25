https://ria.ru/20231225/sovbez-1917909219.html

Зарубежные спецслужбы постоянно атаковали Россию, заявили в Совбезе

Зарубежные спецслужбы постоянно атаковали Россию, заявили в Совбезе - РИА Новости, 25.12.2023

Зарубежные спецслужбы постоянно атаковали Россию, заявили в Совбезе

Иностранные спецслужбы вместе с частными структурами и международными преступными сообществами в 2023 году постоянно вели кибератаки на объекты информационной... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:35

2023-12-25T12:35

2023-12-25T12:35

безопасность

россия

сша

вашингтон (штат)

николай патрушев

олег храмов

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иностранные спецслужбы вместе с частными структурами и международными преступными сообществами в 2023 году постоянно вели кибератаки на объекты информационной инфраструктуры России, целями были объекты госуправления, связи, энергетики, транспорта, банковской сферы и другие, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Вопросы кибербезопасности РФ, меры по ее укреплению обсуждались на заседании межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности. В уходящем году ситуация в этой сфере оставалась стабильно напряженной, отметили участники мероприятия. "Специальными службами иностранных государств во взаимодействии с частными структурами, а также международными преступными сообществами, постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России. Большинство особо опасных компьютерных атак было направлено на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы", - говорится в сообщении. "Принятые уполномоченными государственными органами и организациями меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов", - подчеркивается в сообщении. Комиссия также выработала комплекс мер, направленных на укрепление кибербезопасности РФ. Подробности не раскрываются. В Совбезе РФ в нынешнем году неоднократно указывали на агрессивные планы Запада по кибератакам на Россию. Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. К таким атакам американские спецслужбы активно привлекают украинские хакерские группировки, отмечал он. Провалы украинской армии могут подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России, стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта, в свою очередь предупреждал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов. По словам Храмова, обеспечение возможности нанесения киберударов было заложено Вашингтоном в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 год. Он отмечал, что США окружают Россию своими "кибербазами", среди которых так называемые центры передового опыта, центры совместного реагирования и другие подобные структуры.

https://ria.ru/20231225/rossiya-1917849906.html

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безопасность, россия, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, олег храмов, совет безопасности рф