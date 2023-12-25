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В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье - РИА Новости, 25.12.2023
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Хорошие новости
 
15:22 25.12.2023 (обновлено: 15:39 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/sobaka-1917957466.html
В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье
В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье - РИА Новости, 25.12.2023
В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье
В Бахчисарайском районе Крыма спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:22
2023-12-25T15:39
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика крым
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье, сообщила пресс-служба МЧС республики. "Прибыв, спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину", — говорится в заявлении.Отмечается, что собака упала в ущелье скалы Копек-Баш.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым, бахчисарай (крым)
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье

В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш упавшую охотничью собаку

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтактеСотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье
Сотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтакте
Сотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье, сообщила пресс-служба МЧС республики.
"Прибыв, спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину", — говорится в заявлении.
Отмечается, что собака упала в ущелье скалы Копек-Баш.
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Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика КрымБахчисарай (Крым)
 
 
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