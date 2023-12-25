https://ria.ru/20231225/sobaka-1917957466.html

В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье

В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье - РИА Новости, 25.12.2023

В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье

В Бахчисарайском районе Крыма спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:22

2023-12-25T15:22

2023-12-25T15:39

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика крым

бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье, сообщила пресс-служба МЧС республики. "Прибыв, спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину", — говорится в заявлении.Отмечается, что собака упала в ущелье скалы Копек-Баш.

https://ria.ru/20231219/losenok-1916648186.html

республика крым

бахчисарай (крым)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым, бахчисарай (крым)