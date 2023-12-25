https://ria.ru/20231225/smi-1917890193.html

Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область

Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область - РИА Новости, 25.12.2023

Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область

Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, сообщил его губернатор Владимир Сальдо РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:42

2023-12-25T11:42

2023-12-25T11:42

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херсонская область

россия

владимир сальдо

в мире

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, сообщил его губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Ася Иванова-Зуан стала первой журналисткой из стран Европы, которая приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, чтобы рассказать правду о нас", - написал Сальдо. Он также публиковал отрывки общения с болгарской журналисткой. "В большинстве же своём западные журналисты послушно следуют негласным установкам своих властей и освещают ситуацию в России и на Украине однобоко и не правдиво. В отношении Херсонщины они пока проявили только одну форму активности - присылают явно провокационные вопросы на мою электронную почту. Таких журналистов где-то можно понять: они тоже люди и боятся реакции властей и спецслужб своих стран на правду", - подчеркнул Сальдо. По его мнению, со временем настоящих журналистов, не изменивших своим принципам и идеалам, будет становиться всё больше, и с их помощью Херсонская область "пробьет стену лжи, донеся правду до жителей Европы". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главы региона, Иванова-Зуан стала первым журналистом официального СМИ европейской страны, кто приехал в Херсонскую область уже как субъект РФ и провел интервью с ее руководителем. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915012562.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917319805.html

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Кирилл Волков

херсонская область , россия, владимир сальдо, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр