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Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/smi-1917890193.html
Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область
Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область - РИА Новости, 25.12.2023
Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область
Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, сообщил его губернатор Владимир Сальдо РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:42
2023-12-25T11:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
в мире
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, сообщил его губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Ася Иванова-Зуан стала первой журналисткой из стран Европы, которая приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, чтобы рассказать правду о нас", - написал Сальдо. Он также публиковал отрывки общения с болгарской журналисткой. "В большинстве же своём западные журналисты послушно следуют негласным установкам своих властей и освещают ситуацию в России и на Украине однобоко и не правдиво. В отношении Херсонщины они пока проявили только одну форму активности - присылают явно провокационные вопросы на мою электронную почту. Таких журналистов где-то можно понять: они тоже люди и боятся реакции властей и спецслужб своих стран на правду", - подчеркнул Сальдо. По его мнению, со временем настоящих журналистов, не изменивших своим принципам и идеалам, будет становиться всё больше, и с их помощью Херсонская область "пробьет стену лжи, донеся правду до жителей Европы". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главы региона, Иванова-Зуан стала первым журналистом официального СМИ европейской страны, кто приехал в Херсонскую область уже как субъект РФ и провел интервью с ее руководителем. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915012562.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, В мире, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область

Сальдо: первая представительница европейских СМИ приехала в Херсонскую область

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Геническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Геническ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, сообщил его губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Ася Иванова-Зуан стала первой журналисткой из стран Европы, которая приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, чтобы рассказать правду о нас", - написал Сальдо. Он также публиковал отрывки общения с болгарской журналисткой.
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"В большинстве же своём западные журналисты послушно следуют негласным установкам своих властей и освещают ситуацию в России и на Украине однобоко и не правдиво. В отношении Херсонщины они пока проявили только одну форму активности - присылают явно провокационные вопросы на мою электронную почту. Таких журналистов где-то можно понять: они тоже люди и боятся реакции властей и спецслужб своих стран на правду", - подчеркнул Сальдо. По его мнению, со временем настоящих журналистов, не изменивших своим принципам и идеалам, будет становиться всё больше, и с их помощью Херсонская область "пробьет стену лжи, донеся правду до жителей Европы".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главы региона, Иванова-Зуан стала первым журналистом официального СМИ европейской страны, кто приехал в Херсонскую область уже как субъект РФ и провел интервью с ее руководителем.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВ миреЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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