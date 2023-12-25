Сальдо сообщил о визите представителя европейских СМИ в Херсонскую область
Сальдо: первая представительница европейских СМИ приехала в Херсонскую область
Геническ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, сообщил его губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Ася Иванова-Зуан стала первой журналисткой из стран Европы, которая приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, чтобы рассказать правду о нас", - написал Сальдо. Он также публиковал отрывки общения с болгарской журналисткой.
"В большинстве же своём западные журналисты послушно следуют негласным установкам своих властей и освещают ситуацию в России и на Украине однобоко и не правдиво. В отношении Херсонщины они пока проявили только одну форму активности - присылают явно провокационные вопросы на мою электронную почту. Таких журналистов где-то можно понять: они тоже люди и боятся реакции властей и спецслужб своих стран на правду", - подчеркнул Сальдо. По его мнению, со временем настоящих журналистов, не изменивших своим принципам и идеалам, будет становиться всё больше, и с их помощью Херсонская область "пробьет стену лжи, донеся правду до жителей Европы".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главы региона, Иванова-Зуан стала первым журналистом официального СМИ европейской страны, кто приехал в Херсонскую область уже как субъект РФ и провел интервью с ее руководителем.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.