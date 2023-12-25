https://ria.ru/20231225/sk-1918003044.html
В Орловской области оштрафовали бывших сотрудников ГИБДД за мошенничество
В Орловской области оштрафовали бывших сотрудников ГИБДД за мошенничество - РИА Новости, 25.12.2023
В Орловской области оштрафовали бывших сотрудников ГИБДД за мошенничество
Суд оштрафовал за мошенничество двоих бывших сотрудников ГИБДД Орловской области, являвшихся по совместительству преподавателями Орловского юридического... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
происшествия
орловская область
угибдд
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал за мошенничество двоих бывших сотрудников ГИБДД Орловской области, являвшихся по совместительству преподавателями Орловского юридического института (ОрЮИ МВД), которые не проводили там занятия, но получали вознаграждение, сообщили в пресс-службе СУСК по региону и областной прокуратуре. "Осужденные с 2019 по 2021 годы, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр ФГКОУ ВО "ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова", путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием по ряду учебных дисциплин", – говорится в сообщении. По данным СУСК, они не проверяли и не оценивали знания у курсантов и не исполняли другие трудовые обязанности. В прокуратуре региона отметили, что один из фигурантов незаконно получил более 360 тысяч рублей, другой – более 140 тысяч рублей. Согласно информации СУСК, бывший заместитель начальника УГИБДД УМВД по Орловской области и бывший заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Осужденным назначены штрафы в 400 тысяч и 300 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет, уточнили в СУСК. В прокуратуре добавили, что Советский районный суд города Орла также лишил их специальных званий. Приговор суда не вступил в силу. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о бывшем замначальника УГИБДД УМВД по региону Сергее Зубкове и бывшем замначальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Александре Минаеве.
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происшествия, орловская область, угибдд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, УГИБДД, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области оштрафовали бывших сотрудников ГИБДД за мошенничество
СК: суд оштрафовал за мошенничество 2 бывших сотрудников ГИБДД Орловской области
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Суд оштрафовал за мошенничество двоих бывших сотрудников ГИБДД Орловской области, являвшихся по совместительству преподавателями Орловского юридического института (ОрЮИ МВД), которые не проводили там занятия, но получали вознаграждение, сообщили в пресс-службе
СУСК по региону и областной прокуратуре.
«
"Осужденные с 2019 по 2021 годы, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр ФГКОУ ВО "ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова", путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием по ряду учебных дисциплин", – говорится в сообщении.
По данным СУСК, они не проверяли и не оценивали знания у курсантов и не исполняли другие трудовые обязанности. В прокуратуре региона отметили, что один из фигурантов незаконно получил более 360 тысяч рублей, другой – более 140 тысяч рублей.
Согласно информации СУСК, бывший заместитель начальника УГИБДД УМВД по Орловской области и бывший заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Осужденным назначены штрафы в 400 тысяч и 300 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет, уточнили в СУСК. В прокуратуре добавили, что Советский районный суд города Орла также лишил их специальных званий. Приговор суда не вступил в силу.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о бывшем замначальника УГИБДД
УМВД по региону Сергее Зубкове и бывшем замначальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Александре Минаеве.
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