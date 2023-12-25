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В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка - РИА Новости, 25.12.2023
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка
Два двухлетних ребенка, а также их бабушка погибли во время пожара, который произошел из-за новогодней гирлянды в доме на территории СНТ в Омской области,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:40
2023-12-25T12:40
2023-12-25T12:41
происшествия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Два двухлетних ребенка, а также их бабушка погибли во время пожара, который произошел из-за новогодней гирлянды в доме на территории СНТ в Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК. Огонь вспыхнул в понедельник в 14.25 (11.25 мск) в доме СНТ "Березовая Роща" в поселке Береговой города Омска. Там проживала семья с детьми. "Во время пожара погибли двое детей 2021 года рождения и их бабушка, матери детей с еще одним ребенком удалось спастись. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе. По данным следствия, 38-летняя многодетная мать услышала, как в доме сработал датчик задымления. "В комнате стояла елка с гирляндой. Мама женщины взяла двух внуков и забежала в комнату, сама мать взяла 4-летнюю дочь и выбежала на улицу. Она хотела самостоятельно потушить, но образовался открытый огонь, с улицы открыть окно не получилось. В итоге погибли бабушка 1962 года рождения и двое детей, мальчики 2021 года рождения", - пояснили РИА Новости в ведомстве. У женщины осталось два сына и дочь. Отец с семьей не проживает. На место происшествия выехал прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев. По итогам осмотра места пожара будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html
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происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка
СК: два ребенка и бабушка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области