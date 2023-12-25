Рейтинг@Mail.ru
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 25.12.2023 (обновлено: 12:41 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/sk-1917910117.html
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка - РИА Новости, 25.12.2023
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка
Два двухлетних ребенка, а также их бабушка погибли во время пожара, который произошел из-за новогодней гирлянды в доме на территории СНТ в Омской области,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:40
2023-12-25T12:41
происшествия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Два двухлетних ребенка, а также их бабушка погибли во время пожара, который произошел из-за новогодней гирлянды в доме на территории СНТ в Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК. Огонь вспыхнул в понедельник в 14.25 (11.25 мск) в доме СНТ "Березовая Роща" в поселке Береговой города Омска. Там проживала семья с детьми. "Во время пожара погибли двое детей 2021 года рождения и их бабушка, матери детей с еще одним ребенком удалось спастись. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе. По данным следствия, 38-летняя многодетная мать услышала, как в доме сработал датчик задымления. "В комнате стояла елка с гирляндой. Мама женщины взяла двух внуков и забежала в комнату, сама мать взяла 4-летнюю дочь и выбежала на улицу. Она хотела самостоятельно потушить, но образовался открытый огонь, с улицы открыть окно не получилось. В итоге погибли бабушка 1962 года рождения и двое детей, мальчики 2021 года рождения", - пояснили РИА Новости в ведомстве. У женщины осталось два сына и дочь. Отец с семьей не проживает. На место происшествия выехал прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев. По итогам осмотра места пожара будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли два ребенка и их бабушка

СК: два ребенка и бабушка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Два двухлетних ребенка, а также их бабушка погибли во время пожара, который произошел из-за новогодней гирлянды в доме на территории СНТ в Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
Огонь вспыхнул в понедельник в 14.25 (11.25 мск) в доме СНТ "Березовая Роща" в поселке Береговой города Омска. Там проживала семья с детьми.
«
"Во время пожара погибли двое детей 2021 года рождения и их бабушка, матери детей с еще одним ребенком удалось спастись. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, 38-летняя многодетная мать услышала, как в доме сработал датчик задымления.
"В комнате стояла елка с гирляндой. Мама женщины взяла двух внуков и забежала в комнату, сама мать взяла 4-летнюю дочь и выбежала на улицу. Она хотела самостоятельно потушить, но образовался открытый огонь, с улицы открыть окно не получилось. В итоге погибли бабушка 1962 года рождения и двое детей, мальчики 2021 года рождения", - пояснили РИА Новости в ведомстве.
У женщины осталось два сына и дочь. Отец с семьей не проживает. На место происшествия выехал прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев. По итогам осмотра места пожара будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пожар в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге. 25 декабря 2023
Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен"
Вчера, 11:17
 
ПроисшествияОмскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала