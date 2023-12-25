https://ria.ru/20231225/sk-1917887254.html

Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе

Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе - РИА Новости, 25.12.2023

Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об избиении в школе города Кемерово второклассника четвероклассником,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:32

2023-12-25T11:32

2023-12-25T11:32

происшествия

россия

кемерово

кемеровская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

КЕМЕРОВО, 25 дек – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об избиении в школе города Кемерово второклассника четвероклассником, сообщается в Telegram-канале связи граждан с СК РФ. Ранее в соцсетях появилось обращение женщины, которая рассказала, что 30 ноября ее сына-второклассника на крыльце школы №55 в Кемерово кулаками, ногами и коленом в лицо избил четвероклассник, также он сломал ребенку зуб. По словам женщины, в школе данный факт не заметили и мер реагирования не предприняли. "В СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html

россия

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)