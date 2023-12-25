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Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе - РИА Новости, 25.12.2023
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11:32 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/sk-1917887254.html
Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе
Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе - РИА Новости, 25.12.2023
Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об избиении в школе города Кемерово второклассника четвероклассником,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:32
2023-12-25T11:32
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 25 дек – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об избиении в школе города Кемерово второклассника четвероклассником, сообщается в Telegram-канале связи граждан с СК РФ. Ранее в соцсетях появилось обращение женщины, которая рассказала, что 30 ноября ее сына-второклассника на крыльце школы №55 в Кемерово кулаками, ногами и коленом в лицо избил четвероклассник, также он сломал ребенку зуб. По словам женщины, в школе данный факт не заметили и мер реагирования не предприняли. "В СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html
россия
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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин проверит сообщение о драке школьников в Кузбассе

СК: Бастрыкин поставил на контроль сообщение об избиении школьника в Кемерово

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КЕМЕРОВО, 25 дек – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об избиении в школе города Кемерово второклассника четвероклассником, сообщается в Telegram-канале связи граждан с СК РФ.
Ранее в соцсетях появилось обращение женщины, которая рассказала, что 30 ноября ее сына-второклассника на крыльце школы №55 в Кемерово кулаками, ногами и коленом в лицо избил четвероклассник, также он сломал ребенку зуб. По словам женщины, в школе данный факт не заметили и мер реагирования не предприняли.
«
"В СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКемеровоКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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