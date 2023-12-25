https://ria.ru/20231225/sk-1917852861.html

В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, возбуждено дело

В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, возбуждено дело - РИА Новости, 25.12.2023

В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, возбуждено дело

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Подмосковье после исчезновения пенсионерки, на которую напал мужчина и затащил в машину, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:35

2023-12-25T09:35

2023-12-25T09:35

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Подмосковье после исчезновения пенсионерки, на которую напал мужчина и затащил в машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ. По данным следствия, 23 декабря в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы с заявлением о безвестном исчезновении 70-летней матери. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Установлено, что 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила, что на нее напал мужчина, несколько раз ударил по голове, а затем затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа.

https://ria.ru/20231224/ubiystva-1917771522.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)