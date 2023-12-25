https://ria.ru/20231225/shtraf-1918026693.html
В России уточнили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров в транспорте
В России уточнили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров в транспорте - РИА Новости, 25.12.2023
В России уточнили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров в транспорте
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий случаи взимания штрафов за нелегальную перевозку пассажиров в общественном транспорте,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:56
2023-12-25T18:56
2023-12-25T18:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий случаи взимания штрафов за нелегальную перевозку пассажиров в общественном транспорте, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит изменения в статью КоАП РФ "Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу". Так, за осуществление перевозки пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, либо распространение информации об осуществлении перевозки пассажиров и багажа по заказу на указанных условиях законом предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 30 тысяч рублей, на юридических лиц - 300 тысяч рублей. Согласно предыдущей редакции нормы, взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 200 тысяч рублей. Кроме того, согласно закону, заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности при перевозке по заказу влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 200 тысяч рублей. Также закон предусматривает, что ведение не предусмотренной им предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом либо распространение информации о подобных услугах повлечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 400 тысяч рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России уточнили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров в транспорте
В РФ уточнили штрафы за нелегальный проезд пассажиров в общественном транспорте
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий случаи взимания штрафов за нелегальную перевозку пассажиров в общественном транспорте, соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в статью КоАП РФ "Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу".
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Так, за осуществление перевозки пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, либо распространение информации об осуществлении перевозки пассажиров и багажа по заказу на указанных условиях законом предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 30 тысяч рублей, на юридических лиц - 300 тысяч рублей.
Согласно предыдущей редакции нормы, взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 200 тысяч рублей.
Кроме того, согласно закону, заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности при перевозке по заказу влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 200 тысяч рублей.
Также закон предусматривает, что ведение не предусмотренной им предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом либо распространение информации о подобных услугах повлечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 400 тысяч рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.
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