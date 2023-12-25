https://ria.ru/20231225/shtraf-1917908727.html

Магаданцев будут штрафовать за выгул собак без поводка и намордника

Магаданцев будут штрафовать за выгул собак без поводка и намордника - РИА Новости, 25.12.2023

Магаданцев будут штрафовать за выгул собак без поводка и намордника

Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки к Закону об административных нарушениях, предусматривающие введение штрафов за нарушение правил выгула и... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:34

2023-12-25T12:34

2023-12-25T12:34

магаданская областная дума

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МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки к Закону об административных нарушениях, предусматривающие введение штрафов за нарушение правил выгула и содержания домашних животных, сообщает в понедельник пресс-служба законотворческого органа. "Есть категория граждан, которая не может за себя постоять. Среди них дети, пенсионеры и те, кто боится собак. К сожалению, не всегда и не все владельцы животных сохраняют ответственное отношение к окружающим, выгуливая своих питомцев. Поправка связана с тем, что сейчас владельцы собак будут обязаны выгуливать питомцев с ошейниками, с намордниками и на поводке. Раньше не было установленной законодательной нормы, которая могла бы воздействовать на граждан. Сейчас по инициативе прокуратуры, которую поддержал депутатский корпус, введены предупреждение и штрафы", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Магаданской областной думы Игоря Донцова. Уточняется, что дума установила административную ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных: предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение – от 3 до 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231103/sobaki-1907138422.html

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магаданская областная дума