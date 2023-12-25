https://ria.ru/20231225/shpionazh-1917833454.html

Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран

Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран

Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:18

2023-12-25T05:18

2023-12-25T08:51

безопасность

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание - в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК", — сказал он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран. "Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны", — подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20231225/vooruzheniya-1917831229.html

россия

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"Это было всегда, это есть и сегодня": Мантуров о промышленном шпионаже против России Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, вооружением, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости Мантуров. Пример такой "активной охоты", по его словам, - недавнее предотвращение покушения на одного из руководителей предприятий ОПК. 2023-12-25T05:18 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)