https://ria.ru/20231225/shpionazh-1917833454.html
Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран
Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран
Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T05:18
2023-12-25T05:18
2023-12-25T08:51
безопасность
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание - в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК", — сказал он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран. "Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны", — подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20231225/vooruzheniya-1917831229.html
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"Это было всегда, это есть и сегодня": Мантуров о промышленном шпионаже против России
Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, вооружением, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости Мантуров.
Пример такой "активной охоты", по его словам, - недавнее предотвращение покушения на одного из руководителей предприятий ОПК.
2023-12-25T05:18
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РИА Новости
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безопасность, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран
Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России