Посол России Боцан-Харченко начал встречу с главой МИД Сербии Дачичем

БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич начал встречу с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко на фоне протестов оппозиции в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник проинформировал на встрече посла РФ Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии, о чем сообщил в соцсетях.Около полудня посла России принял в здании МИД первый вице-премьер Дачич. Посол РФ передал главе МИД Сербии телеграмму с поздравлениями с Новым годом и Рождеством от главы МИД РФ Сергея Лаврова.После рукопожатия и протокольной съемки встреча продолжается за закрытыми дверями, без заявлений для СМИ.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич начал встречу с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко на фоне протестов оппозиции в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник проинформировал на встрече посла РФ Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии, о чем сообщил в соцсетях.
Около полудня посла России принял в здании МИД первый вице-премьер Дачич. Посол РФ передал главе МИД Сербии телеграмму с поздравлениями с Новым годом и Рождеством от главы МИД РФ Сергея Лаврова.
После рукопожатия и протокольной съемки встреча продолжается за закрытыми дверями, без заявлений для СМИ.
Премьер Сербии Ана Брнабич в свете протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.
По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
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