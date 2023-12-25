Рейтинг@Mail.ru
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 25.12.2023 (обновлено: 15:39 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии - РИА Новости, 25.12.2023
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии
В столице Сербии прозападная оппозиция устроила беспорядки. Активисты атаковали здание белградской администрации, но получили отпор от силовиков. Власти заявили РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:56
2023-12-25T15:39
в мире
сербия
белград (город)
россия
беспорядки в белграде
александр вучич
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917910829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e793386cddf15b84e3840200a5a1d923.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. В столице Сербии прозападная оппозиция устроила беспорядки. Активисты атаковали здание белградской администрации, но получили отпор от силовиков. Власти заявили о попытке "майданизации" страны. Как выяснилось, о готовящихся провокациях Белград заранее предупреждала Москва.Протестная неделяПротесты не прекращались с 18 декабря. Оппозиционеры требовали отменить результаты выборов в белградскую скупщину и организовать новые. Седьмую по счету акцию решили провести не только у стен Республиканской избирательной комиссии (РИК), но и у здания Заксобрания.В воскресенье Вучич объяснил, что все это лишено смысла, так как власть в стране меняется только на выборах. Тем не менее сторонники прозападной "Сербии против насилия" вновь собрались в центре столицы. Размахивали флагами Евросоюза, выкрикивали лозунги в громкоговоритель, дудели в трубы. Между зданием РИК и резиденцией главы государства установили сцену, с которой звучала музыка.Затем демонстранты попытались захватить здание администрации. Ломились в дверь флагштоками, в окна бросали камни и пивные банки. Уничтожали камеры видеонаблюдения, зажигали фаеры. Сербская жандармерия, чтобы отразить штурм, применила вечером слезоточивый газ.Ночью сотрудники спецподразделений МВД Сербии в шлемах и с щитами разогнали протестующих, заняли позиции по периметру площади и выстроились вокруг здания живым щитом. Задержали порядка 35 человек. Тридцать силовиков пострадали, двое тяжело ранены. На месте событий находился министр внутренних дел Братислав Гашич.Ложная революцияПопытка захвата здания белградской администрации — не революция, подчеркнул в экстренном обращении к нации Вучич. По его словам, правоохранительные органы полностью контролировали ситуацию. "Бунтовщикам и головорезам" он пообещал наказание. По его данным, митинговали 2490 человек, из которых 1200 участвовали в беспорядках."Это продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, попытка лишить нас самостоятельности, независимости, суверенитета", — уверен президент. Утром в понедельник исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал последствия. "Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" точен", — прокомментировал он кадры с разбитыми окнами, разрушенной мебелью, поврежденной оргтехникой, разбросанным мусором.Еще 20 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Сербии применяются сценарии "майданного продавливания западной воли". Силовики были готовы к беспорядкам, заверил Вучич. И выразил признательность иностранным спецслужбам за предупреждение. Позднее стало известно, что именно Москва помогла Белграду."Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не понравится Западу, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ею с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали: "Да ладно, нет, это российская дезинформация", — объяснила премьер страны Ана Брнабич.Бульдозер для ВучичаСербский лидер пообещал поинтересоваться у многих иностранцев, почему они "молчали об этом". Ночью он провел срочное заседание Совбеза. Сегодня принял российского посла Александра Боцан-Харченко. После встречи дипломат сказал: у Белграда есть данные о том, что протесты поддерживаются Западом, и они неопровержимы. Попытка раскачать власть по принципу майданных революций связана с позицией президента о неприсоединении к антироссийским санкциям, уточнил он."Если бы сербские спецслужбы не получили предупреждение от российских коллег, у противников Вучича все могло бы получиться", — считает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.Зная о планах оппозиции, власти заранее ввели в городской парламент подразделение полиции. Если бы штурм удался, бесчинствующие радикалы атаковали бы другие объекты государственной власти."Важный момент: здание городского парламента образует двуединую архитектурную доминанту с президентским дворцом. Между ними сто метров. И Вучич был на рабочем месте, — подчеркивает эксперт. — Фактически оппозиция попыталась перейти от игры в шахматы к драке с применением шахматной доски. Пора сербскому руководству показать зубы и нейтрализовать политическую верхушку радикалов".После католического Рождества западные дипломаты потребуют от Вучича проявить гуманизм и вспомнить о демократических ценностях, продолжает Бондаренко. Однако нужно применить силу, даже если Запад перестанет делать вид, что дружит с Сербией."Очевидно, что за беспорядками стоит оппозиция, которая ориентируется на западный вектор развития страны, — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Для Сербии это не впервые — например, в 2001-м была "бульдозерная революция". Впрочем, это не значит, что Белград резко развернет внешнюю политику на Восток".Сербия окружена странами ЕС. "Оборвать связи с Западом — значит, обречь себя на полную блокаду", — добавляет эксперт.Так что жесткие меры Вучич не применит. И любые следующие выборы для него — не возможность укрепить позиции, а риск лишиться власти.В понедельник, около полудня, в центре Белграда вновь собрались протестующие. В частности, они заблокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Активисты держали плакаты с лозунгами об "избирательной краже". Они свистели, дули в дудки и стучали в кастрюли.
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917910829_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8731c87320d020d8ba3b9a3836b35e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, беспорядки в белграде, александр вучич, политика
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Беспорядки в Белграде, Александр Вучич, Политика
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии

Вучич сообщил послу России о доказательствах причастности Запада к протестам

© AP Photo / Darko VojinovicПротестующие у здания избирательной комиссии в Белграде
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. В столице Сербии прозападная оппозиция устроила беспорядки. Активисты атаковали здание белградской администрации, но получили отпор от силовиков. Власти заявили о попытке "майданизации" страны. Как выяснилось, о готовящихся провокациях Белград заранее предупреждала Москва.

Протестная неделя

Протесты не прекращались с 18 декабря. Оппозиционеры требовали отменить результаты выборов в белградскую скупщину и организовать новые. Седьмую по счету акцию решили провести не только у стен Республиканской избирательной комиссии (РИК), но и у здания Заксобрания.
© РИА Новости Протестующие около здания администрации Белграда
Протестующие около здания администрации Белграда
© РИА Новости
Протестующие около здания администрации Белграда
В воскресенье Вучич объяснил, что все это лишено смысла, так как власть в стране меняется только на выборах. Тем не менее сторонники прозападной "Сербии против насилия" вновь собрались в центре столицы. Размахивали флагами Евросоюза, выкрикивали лозунги в громкоговоритель, дудели в трубы. Между зданием РИК и резиденцией главы государства установили сцену, с которой звучала музыка.
Затем демонстранты попытались захватить здание администрации. Ломились в дверь флагштоками, в окна бросали камни и пивные банки. Уничтожали камеры видеонаблюдения, зажигали фаеры. Сербская жандармерия, чтобы отразить штурм, применила вечером слезоточивый газ.
Ночью сотрудники спецподразделений МВД Сербии в шлемах и с щитами разогнали протестующих, заняли позиции по периметру площади и выстроились вокруг здания живым щитом. Задержали порядка 35 человек. Тридцать силовиков пострадали, двое тяжело ранены. На месте событий находился министр внутренних дел Братислав Гашич.

Ложная революция

Попытка захвата здания белградской администрации — не революция, подчеркнул в экстренном обращении к нации Вучич. По его словам, правоохранительные органы полностью контролировали ситуацию. "Бунтовщикам и головорезам" он пообещал наказание. По его данным, митинговали 2490 человек, из которых 1200 участвовали в беспорядках.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПрезидент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте, Белград
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте, Белград
"Это продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, попытка лишить нас самостоятельности, независимости, суверенитета", — уверен президент. Утром в понедельник исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал последствия. "Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" точен", — прокомментировал он кадры с разбитыми окнами, разрушенной мебелью, поврежденной оргтехникой, разбросанным мусором.
Еще 20 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Сербии применяются сценарии "майданного продавливания западной воли". Силовики были готовы к беспорядкам, заверил Вучич. И выразил признательность иностранным спецслужбам за предупреждение. Позднее стало известно, что именно Москва помогла Белграду.
© Фото : страница Александра Шапича в соцсетиПоследствия беспорядков в Белграде
Последствия беспорядков в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : страница Александра Шапича в соцсети
Последствия беспорядков в Белграде
"Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не понравится Западу, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ею с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали: "Да ладно, нет, это российская дезинформация", — объяснила премьер страны Ана Брнабич.

Бульдозер для Вучича

Сербский лидер пообещал поинтересоваться у многих иностранцев, почему они "молчали об этом". Ночью он провел срочное заседание Совбеза. Сегодня принял российского посла Александра Боцан-Харченко. После встречи дипломат сказал: у Белграда есть данные о том, что протесты поддерживаются Западом, и они неопровержимы. Попытка раскачать власть по принципу майданных революций связана с позицией президента о неприсоединении к антироссийским санкциям, уточнил он.
"Если бы сербские спецслужбы не получили предупреждение от российских коллег, у противников Вучича все могло бы получиться", — считает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.
© AP Photo / Darko VojinovicСтолкновения протестующих с полицией в Белграде
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Столкновения протестующих с полицией в Белграде
Зная о планах оппозиции, власти заранее ввели в городской парламент подразделение полиции. Если бы штурм удался, бесчинствующие радикалы атаковали бы другие объекты государственной власти.
"Важный момент: здание городского парламента образует двуединую архитектурную доминанту с президентским дворцом. Между ними сто метров. И Вучич был на рабочем месте, — подчеркивает эксперт. — Фактически оппозиция попыталась перейти от игры в шахматы к драке с применением шахматной доски. Пора сербскому руководству показать зубы и нейтрализовать политическую верхушку радикалов".
© AP Photo / Darko VojinovicПротестующие в Белграде громят здание скупщины
Протестующие в Белграде громят здание скупщины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Протестующие в Белграде громят здание скупщины
После католического Рождества западные дипломаты потребуют от Вучича проявить гуманизм и вспомнить о демократических ценностях, продолжает Бондаренко. Однако нужно применить силу, даже если Запад перестанет делать вид, что дружит с Сербией.
"Очевидно, что за беспорядками стоит оппозиция, которая ориентируется на западный вектор развития страны, — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Для Сербии это не впервые — например, в 2001-м была "бульдозерная революция". Впрочем, это не значит, что Белград резко развернет внешнюю политику на Восток".
© AP Photo / Darko VojinovicПолиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграде
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграде
Сербия окружена странами ЕС. "Оборвать связи с Западом — значит, обречь себя на полную блокаду", — добавляет эксперт.
Так что жесткие меры Вучич не применит. И любые следующие выборы для него — не возможность укрепить позиции, а риск лишиться власти.
В понедельник, около полудня, в центре Белграда вновь собрались протестующие. В частности, они заблокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Активисты держали плакаты с лозунгами об "избирательной краже". Они свистели, дули в дудки и стучали в кастрюли.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе
20 декабря, 08:00
 
В миреСербияБелград (город)РоссияБеспорядки в БелградеАлександр ВучичПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала