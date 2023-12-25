Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии
Вучич сообщил послу России о доказательствах причастности Запада к протестам
© AP Photo / Darko VojinovicПротестующие у здания избирательной комиссии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. В столице Сербии прозападная оппозиция устроила беспорядки. Активисты атаковали здание белградской администрации, но получили отпор от силовиков. Власти заявили о попытке "майданизации" страны. Как выяснилось, о готовящихся провокациях Белград заранее предупреждала Москва.
Протестная неделя
Протесты не прекращались с 18 декабря. Оппозиционеры требовали отменить результаты выборов в белградскую скупщину и организовать новые. Седьмую по счету акцию решили провести не только у стен Республиканской избирательной комиссии (РИК), но и у здания Заксобрания.
© РИА Новости Протестующие около здания администрации Белграда
© РИА Новости
Протестующие около здания администрации Белграда
В воскресенье Вучич объяснил, что все это лишено смысла, так как власть в стране меняется только на выборах. Тем не менее сторонники прозападной "Сербии против насилия" вновь собрались в центре столицы. Размахивали флагами Евросоюза, выкрикивали лозунги в громкоговоритель, дудели в трубы. Между зданием РИК и резиденцией главы государства установили сцену, с которой звучала музыка.
Затем демонстранты попытались захватить здание администрации. Ломились в дверь флагштоками, в окна бросали камни и пивные банки. Уничтожали камеры видеонаблюдения, зажигали фаеры. Сербская жандармерия, чтобы отразить штурм, применила вечером слезоточивый газ.
Ночью сотрудники спецподразделений МВД Сербии в шлемах и с щитами разогнали протестующих, заняли позиции по периметру площади и выстроились вокруг здания живым щитом. Задержали порядка 35 человек. Тридцать силовиков пострадали, двое тяжело ранены. На месте событий находился министр внутренних дел Братислав Гашич.
Ложная революция
Попытка захвата здания белградской администрации — не революция, подчеркнул в экстренном обращении к нации Вучич. По его словам, правоохранительные органы полностью контролировали ситуацию. "Бунтовщикам и головорезам" он пообещал наказание. По его данным, митинговали 2490 человек, из которых 1200 участвовали в беспорядках.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПрезидент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте, Белград
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте, Белград
"Это продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, попытка лишить нас самостоятельности, независимости, суверенитета", — уверен президент. Утром в понедельник исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал последствия. "Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" точен", — прокомментировал он кадры с разбитыми окнами, разрушенной мебелью, поврежденной оргтехникой, разбросанным мусором.
Еще 20 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Сербии применяются сценарии "майданного продавливания западной воли". Силовики были готовы к беспорядкам, заверил Вучич. И выразил признательность иностранным спецслужбам за предупреждение. Позднее стало известно, что именно Москва помогла Белграду.
© Фото : страница Александра Шапича в соцсетиПоследствия беспорядков в Белграде
© Фото : страница Александра Шапича в соцсети
Последствия беспорядков в Белграде
"Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не понравится Западу, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ею с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали: "Да ладно, нет, это российская дезинформация", — объяснила премьер страны Ана Брнабич.
Бульдозер для Вучича
Сербский лидер пообещал поинтересоваться у многих иностранцев, почему они "молчали об этом". Ночью он провел срочное заседание Совбеза. Сегодня принял российского посла Александра Боцан-Харченко. После встречи дипломат сказал: у Белграда есть данные о том, что протесты поддерживаются Западом, и они неопровержимы. Попытка раскачать власть по принципу майданных революций связана с позицией президента о неприсоединении к антироссийским санкциям, уточнил он.
"Если бы сербские спецслужбы не получили предупреждение от российских коллег, у противников Вучича все могло бы получиться", — считает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.
© AP Photo / Darko VojinovicСтолкновения протестующих с полицией в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Столкновения протестующих с полицией в Белграде
Зная о планах оппозиции, власти заранее ввели в городской парламент подразделение полиции. Если бы штурм удался, бесчинствующие радикалы атаковали бы другие объекты государственной власти.
"Важный момент: здание городского парламента образует двуединую архитектурную доминанту с президентским дворцом. Между ними сто метров. И Вучич был на рабочем месте, — подчеркивает эксперт. — Фактически оппозиция попыталась перейти от игры в шахматы к драке с применением шахматной доски. Пора сербскому руководству показать зубы и нейтрализовать политическую верхушку радикалов".
© AP Photo / Darko VojinovicПротестующие в Белграде громят здание скупщины
© AP Photo / Darko Vojinovic
Протестующие в Белграде громят здание скупщины
После католического Рождества западные дипломаты потребуют от Вучича проявить гуманизм и вспомнить о демократических ценностях, продолжает Бондаренко. Однако нужно применить силу, даже если Запад перестанет делать вид, что дружит с Сербией.
"Очевидно, что за беспорядками стоит оппозиция, которая ориентируется на западный вектор развития страны, — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Для Сербии это не впервые — например, в 2001-м была "бульдозерная революция". Впрочем, это не значит, что Белград резко развернет внешнюю политику на Восток".
© AP Photo / Darko VojinovicПолиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграде
Сербия окружена странами ЕС. "Оборвать связи с Западом — значит, обречь себя на полную блокаду", — добавляет эксперт.
Так что жесткие меры Вучич не применит. И любые следующие выборы для него — не возможность укрепить позиции, а риск лишиться власти.
В понедельник, около полудня, в центре Белграда вновь собрались протестующие. В частности, они заблокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Активисты держали плакаты с лозунгами об "избирательной краже". Они свистели, дули в дудки и стучали в кастрюли.