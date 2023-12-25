https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии

Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии - РИА Новости, 25.12.2023

Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии

В столице Сербии прозападная оппозиция устроила беспорядки. Активисты атаковали здание белградской администрации, но получили отпор от силовиков. Власти заявили РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:56

2023-12-25T14:56

2023-12-25T15:39

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. В столице Сербии прозападная оппозиция устроила беспорядки. Активисты атаковали здание белградской администрации, но получили отпор от силовиков. Власти заявили о попытке "майданизации" страны. Как выяснилось, о готовящихся провокациях Белград заранее предупреждала Москва.Протестная неделяПротесты не прекращались с 18 декабря. Оппозиционеры требовали отменить результаты выборов в белградскую скупщину и организовать новые. Седьмую по счету акцию решили провести не только у стен Республиканской избирательной комиссии (РИК), но и у здания Заксобрания.В воскресенье Вучич объяснил, что все это лишено смысла, так как власть в стране меняется только на выборах. Тем не менее сторонники прозападной "Сербии против насилия" вновь собрались в центре столицы. Размахивали флагами Евросоюза, выкрикивали лозунги в громкоговоритель, дудели в трубы. Между зданием РИК и резиденцией главы государства установили сцену, с которой звучала музыка.Затем демонстранты попытались захватить здание администрации. Ломились в дверь флагштоками, в окна бросали камни и пивные банки. Уничтожали камеры видеонаблюдения, зажигали фаеры. Сербская жандармерия, чтобы отразить штурм, применила вечером слезоточивый газ.Ночью сотрудники спецподразделений МВД Сербии в шлемах и с щитами разогнали протестующих, заняли позиции по периметру площади и выстроились вокруг здания живым щитом. Задержали порядка 35 человек. Тридцать силовиков пострадали, двое тяжело ранены. На месте событий находился министр внутренних дел Братислав Гашич.Ложная революцияПопытка захвата здания белградской администрации — не революция, подчеркнул в экстренном обращении к нации Вучич. По его словам, правоохранительные органы полностью контролировали ситуацию. "Бунтовщикам и головорезам" он пообещал наказание. По его данным, митинговали 2490 человек, из которых 1200 участвовали в беспорядках."Это продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, попытка лишить нас самостоятельности, независимости, суверенитета", — уверен президент. Утром в понедельник исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал последствия. "Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" точен", — прокомментировал он кадры с разбитыми окнами, разрушенной мебелью, поврежденной оргтехникой, разбросанным мусором.Еще 20 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Сербии применяются сценарии "майданного продавливания западной воли". Силовики были готовы к беспорядкам, заверил Вучич. И выразил признательность иностранным спецслужбам за предупреждение. Позднее стало известно, что именно Москва помогла Белграду."Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не понравится Западу, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ею с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали: "Да ладно, нет, это российская дезинформация", — объяснила премьер страны Ана Брнабич.Бульдозер для ВучичаСербский лидер пообещал поинтересоваться у многих иностранцев, почему они "молчали об этом". Ночью он провел срочное заседание Совбеза. Сегодня принял российского посла Александра Боцан-Харченко. После встречи дипломат сказал: у Белграда есть данные о том, что протесты поддерживаются Западом, и они неопровержимы. Попытка раскачать власть по принципу майданных революций связана с позицией президента о неприсоединении к антироссийским санкциям, уточнил он."Если бы сербские спецслужбы не получили предупреждение от российских коллег, у противников Вучича все могло бы получиться", — считает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.Зная о планах оппозиции, власти заранее ввели в городской парламент подразделение полиции. Если бы штурм удался, бесчинствующие радикалы атаковали бы другие объекты государственной власти."Важный момент: здание городского парламента образует двуединую архитектурную доминанту с президентским дворцом. Между ними сто метров. И Вучич был на рабочем месте, — подчеркивает эксперт. — Фактически оппозиция попыталась перейти от игры в шахматы к драке с применением шахматной доски. Пора сербскому руководству показать зубы и нейтрализовать политическую верхушку радикалов".После католического Рождества западные дипломаты потребуют от Вучича проявить гуманизм и вспомнить о демократических ценностях, продолжает Бондаренко. Однако нужно применить силу, даже если Запад перестанет делать вид, что дружит с Сербией."Очевидно, что за беспорядками стоит оппозиция, которая ориентируется на западный вектор развития страны, — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Для Сербии это не впервые — например, в 2001-м была "бульдозерная революция". Впрочем, это не значит, что Белград резко развернет внешнюю политику на Восток".Сербия окружена странами ЕС. "Оборвать связи с Западом — значит, обречь себя на полную блокаду", — добавляет эксперт.Так что жесткие меры Вучич не применит. И любые следующие выборы для него — не возможность укрепить позиции, а риск лишиться власти.В понедельник, около полудня, в центре Белграда вновь собрались протестующие. В частности, они заблокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Активисты держали плакаты с лозунгами об "избирательной краже". Они свистели, дули в дудки и стучали в кастрюли.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, беспорядки в белграде, александр вучич, политика