https://ria.ru/20231225/serbiya-1917939001.html

Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт

Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт - РИА Новости, 25.12.2023

Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт

Запад, который по итогам выборов в Сербии не смог протащить свою агентуру влияния в парламент этой страны, попытался устроить "цветную революцию" по украинскому РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:15

2023-12-25T14:15

2023-12-25T14:15

в мире

сербия

белград (город)

россия

игорь коротченко

александр вучич

ана брнабич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917916673_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_885901bcc870fa2b59b1ead4bb500b63.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад, который по итогам выборов в Сербии не смог протащить свою агентуру влияния в парламент этой страны, попытался устроить "цветную революцию" по украинскому сценарию, но российские спецслужбы помогли Белграду сорвать эту попытку, заблаговременно передав необходимую информацию сербским коллегам, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент Сербии Александр Вучич накануне в обращении к гражданам страны поблагодарил партнерские специальные службы других государств, которые, по его словам, предупреждали Белград о готовящихся беспорядках. Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. "Надо отметить, что между спецслужбами России и Сербии налажены достаточно тесные партнерские взаимоотношения. В частности, они осуществляются между сербской спецслужбой БИА, основным органом разведки и контрразведки Сербии, ФСБ и СВР России", - сказал Коротченко. "Понятно, что в рамках партнерского обмена информацией российские спецслужбы, имея соответствующие данные, заблаговременно предупредили Белград о возможных попытках и сценариях осуществления "цветной революции", фактически государственного переворота в Сербии", - добавил эксперт. По словам Коротченко, действия сербской оппозиции, финансируемой Западом, показали, что используется классический сценарий в варианте попыток захвата правительственных зданий и силового смещения власти. "Это был вариант "сербского майдана" по украинскому сценарию", - пояснил собеседник агентства. Коротченко перечислил основных "действующих лиц". "За этими попытками прежде всего стоят западные агенты влияния из числа сербской оппозиции. Отмечу такие фигуры, как Драган Жилас, Мирослав Алексич, Александр Йованович, Срджан Миливоевич, Мариника Тепич, Радомир Лазович, Добрица Веселинович. Это ядро, представляющее различные силы в сербской оппозиции, но все они являются прямыми содержантами и агентами влияния Запада", - сказал эксперт. По словам Коротченко, стало известно, что действия оппозиции в Белграде координировало посольство Германии в Сербии, финансирование идет от ряда германских фондов, таких как "Фонд Генриха Белля" (признан нежелательным в РФ), отмечены активные контакты сербской оппозиции с представителями немецкой партии "Зеленые". Кроме того, финансирование идет по линии американских фондов – "Фонда Сороса за открытое общество" (также признан нежелательным в России) и "Фонда Рокфеллера". Помимо этого, отмечено активное влияние на беспорядки в Белграде членов Европарламента, таких как Андреас Шидер из Австрии, и ряда представителей социал-демократов и платных албанских лоббистов, добавил Коротченко. "В условиях, когда политические партии, поддерживающие Александра Вучича, одержали убедительную победу на досрочных выборах 17 декабря и получат большинство в сербском парламенте, очевидно, что вчерашняя попытка переворота - это ответ на итоги выборов со стороны Запада, которому не удалось протащить в парламент свою агентуру", - сказал собеседник агентства. "В этих условиях действия, предпринятые президентом Сербии Александром Вучичем, абсолютно легитимны. Он отдал приказ на пресечение массовых беспорядков, тем самым не дав возможность реализоваться "цветной революции" по сценарию госпереворота. Плюс он выступил с обращением к нации и провел заседание Совета национальной безопасности", - отметил Коротченко. Эксперт напомнил, что сербские политики говорят, что не намерены следовать давлению Запада, что новое правительство Сербии, которое планируется сформировать в начале 2024 года, не намерено вводить санкции против России, не намерено признавать Косово в качестве независимого государства и будет по-прежнему поддерживать Республику Сербскую. "Фактически западному давлению будет дан ответ", - подчеркнул Коротченко. "Полагаю, что в нынешних обстоятельствах Россия будет поддерживать законные власти Сербии, а сербские силовики будут настроены на пресечение любых новых попыток госпереворота по тем или иным сценариям", - резюмировал он. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным президента Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917913313.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), россия, игорь коротченко, александр вучич, ана брнабич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европарламент, беспорядки в белграде