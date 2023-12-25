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Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт - РИА Новости, 25.12.2023
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14:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917939001.html
Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт
Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт - РИА Новости, 25.12.2023
Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт
Запад, который по итогам выборов в Сербии не смог протащить свою агентуру влияния в парламент этой страны, попытался устроить "цветную революцию" по украинскому РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:15
2023-12-25T14:15
в мире
сербия
белград (город)
россия
игорь коротченко
александр вучич
ана брнабич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад, который по итогам выборов в Сербии не смог протащить свою агентуру влияния в парламент этой страны, попытался устроить "цветную революцию" по украинскому сценарию, но российские спецслужбы помогли Белграду сорвать эту попытку, заблаговременно передав необходимую информацию сербским коллегам, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент Сербии Александр Вучич накануне в обращении к гражданам страны поблагодарил партнерские специальные службы других государств, которые, по его словам, предупреждали Белград о готовящихся беспорядках. Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. "Надо отметить, что между спецслужбами России и Сербии налажены достаточно тесные партнерские взаимоотношения. В частности, они осуществляются между сербской спецслужбой БИА, основным органом разведки и контрразведки Сербии, ФСБ и СВР России", - сказал Коротченко. "Понятно, что в рамках партнерского обмена информацией российские спецслужбы, имея соответствующие данные, заблаговременно предупредили Белград о возможных попытках и сценариях осуществления "цветной революции", фактически государственного переворота в Сербии", - добавил эксперт. По словам Коротченко, действия сербской оппозиции, финансируемой Западом, показали, что используется классический сценарий в варианте попыток захвата правительственных зданий и силового смещения власти. "Это был вариант "сербского майдана" по украинскому сценарию", - пояснил собеседник агентства. Коротченко перечислил основных "действующих лиц". "За этими попытками прежде всего стоят западные агенты влияния из числа сербской оппозиции. Отмечу такие фигуры, как Драган Жилас, Мирослав Алексич, Александр Йованович, Срджан Миливоевич, Мариника Тепич, Радомир Лазович, Добрица Веселинович. Это ядро, представляющее различные силы в сербской оппозиции, но все они являются прямыми содержантами и агентами влияния Запада", - сказал эксперт. По словам Коротченко, стало известно, что действия оппозиции в Белграде координировало посольство Германии в Сербии, финансирование идет от ряда германских фондов, таких как "Фонд Генриха Белля" (признан нежелательным в РФ), отмечены активные контакты сербской оппозиции с представителями немецкой партии "Зеленые". Кроме того, финансирование идет по линии американских фондов – "Фонда Сороса за открытое общество" (также признан нежелательным в России) и "Фонда Рокфеллера". Помимо этого, отмечено активное влияние на беспорядки в Белграде членов Европарламента, таких как Андреас Шидер из Австрии, и ряда представителей социал-демократов и платных албанских лоббистов, добавил Коротченко. "В условиях, когда политические партии, поддерживающие Александра Вучича, одержали убедительную победу на досрочных выборах 17 декабря и получат большинство в сербском парламенте, очевидно, что вчерашняя попытка переворота - это ответ на итоги выборов со стороны Запада, которому не удалось протащить в парламент свою агентуру", - сказал собеседник агентства. "В этих условиях действия, предпринятые президентом Сербии Александром Вучичем, абсолютно легитимны. Он отдал приказ на пресечение массовых беспорядков, тем самым не дав возможность реализоваться "цветной революции" по сценарию госпереворота. Плюс он выступил с обращением к нации и провел заседание Совета национальной безопасности", - отметил Коротченко. Эксперт напомнил, что сербские политики говорят, что не намерены следовать давлению Запада, что новое правительство Сербии, которое планируется сформировать в начале 2024 года, не намерено вводить санкции против России, не намерено признавать Косово в качестве независимого государства и будет по-прежнему поддерживать Республику Сербскую. "Фактически западному давлению будет дан ответ", - подчеркнул Коротченко. "Полагаю, что в нынешних обстоятельствах Россия будет поддерживать законные власти Сербии, а сербские силовики будут настроены на пресечение любых новых попыток госпереворота по тем или иным сценариям", - резюмировал он. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным президента Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.
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в мире, сербия, белград (город), россия, игорь коротченко, александр вучич, ана брнабич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европарламент, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Игорь Коротченко, Александр Вучич, Ана Брнабич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европарламент, Беспорядки в Белграде
Российские спецслужбы помогли пресечь "сербский майдан", считает эксперт

Коротченко: спецслужбы России помогли предотвратить революцию в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicСтолкновения протестующих с полицией в Белграде
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Столкновения протестующих с полицией в Белграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад, который по итогам выборов в Сербии не смог протащить свою агентуру влияния в парламент этой страны, попытался устроить "цветную революцию" по украинскому сценарию, но российские спецслужбы помогли Белграду сорвать эту попытку, заблаговременно передав необходимую информацию сербским коллегам, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Президент Сербии Александр Вучич накануне в обращении к гражданам страны поблагодарил партнерские специальные службы других государств, которые, по его словам, предупреждали Белград о готовящихся беспорядках. Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.
Беспорядки в Сербии
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
«
"Надо отметить, что между спецслужбами России и Сербии налажены достаточно тесные партнерские взаимоотношения. В частности, они осуществляются между сербской спецслужбой БИА, основным органом разведки и контрразведки Сербии, ФСБ и СВР России", - сказал Коротченко.
"Понятно, что в рамках партнерского обмена информацией российские спецслужбы, имея соответствующие данные, заблаговременно предупредили Белград о возможных попытках и сценариях осуществления "цветной революции", фактически государственного переворота в Сербии", - добавил эксперт.
По словам Коротченко, действия сербской оппозиции, финансируемой Западом, показали, что используется классический сценарий в варианте попыток захвата правительственных зданий и силового смещения власти. "Это был вариант "сербского майдана" по украинскому сценарию", - пояснил собеседник агентства.
Коротченко перечислил основных "действующих лиц".
"За этими попытками прежде всего стоят западные агенты влияния из числа сербской оппозиции. Отмечу такие фигуры, как Драган Жилас, Мирослав Алексич, Александр Йованович, Срджан Миливоевич, Мариника Тепич, Радомир Лазович, Добрица Веселинович. Это ядро, представляющее различные силы в сербской оппозиции, но все они являются прямыми содержантами и агентами влияния Запада", - сказал эксперт.
По словам Коротченко, стало известно, что действия оппозиции в Белграде координировало посольство Германии в Сербии, финансирование идет от ряда германских фондов, таких как "Фонд Генриха Белля" (признан нежелательным в РФ), отмечены активные контакты сербской оппозиции с представителями немецкой партии "Зеленые". Кроме того, финансирование идет по линии американских фондов – "Фонда Сороса за открытое общество" (также признан нежелательным в России) и "Фонда Рокфеллера". Помимо этого, отмечено активное влияние на беспорядки в Белграде членов Европарламента, таких как Андреас Шидер из Австрии, и ряда представителей социал-демократов и платных албанских лоббистов, добавил Коротченко.
"В условиях, когда политические партии, поддерживающие Александра Вучича, одержали убедительную победу на досрочных выборах 17 декабря и получат большинство в сербском парламенте, очевидно, что вчерашняя попытка переворота - это ответ на итоги выборов со стороны Запада, которому не удалось протащить в парламент свою агентуру", - сказал собеседник агентства.
"В этих условиях действия, предпринятые президентом Сербии Александром Вучичем, абсолютно легитимны. Он отдал приказ на пресечение массовых беспорядков, тем самым не дав возможность реализоваться "цветной революции" по сценарию госпереворота. Плюс он выступил с обращением к нации и провел заседание Совета национальной безопасности", - отметил Коротченко.
Эксперт напомнил, что сербские политики говорят, что не намерены следовать давлению Запада, что новое правительство Сербии, которое планируется сформировать в начале 2024 года, не намерено вводить санкции против России, не намерено признавать Косово в качестве независимого государства и будет по-прежнему поддерживать Республику Сербскую. "Фактически западному давлению будет дан ответ", - подчеркнул Коротченко.
"Полагаю, что в нынешних обстоятельствах Россия будет поддерживать законные власти Сербии, а сербские силовики будут настроены на пресечение любых новых попыток госпереворота по тем или иным сценариям", - резюмировал он.
Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным президента Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.
Протестующий возле здания городского совета Белграда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Беспорядки в Сербии
Вчера, 13:21
 
В миреСербияБелград (город)РоссияИгорь КоротченкоАлександр ВучичАна БрнабичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропарламентБеспорядки в Белграде
 
 
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