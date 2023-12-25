https://ria.ru/20231225/serbiya-1917899734.html

Российский посол провел встречу с Вучичем

Российский посол провел встречу с Вучичем - РИА Новости, 25.12.2023

Российский посол провел встречу с Вучичем

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:02

2023-12-25T12:02

2023-12-25T12:05

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александр боцан-харченко

александр вучич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией сербской столицы в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Боцан-Харченко, сообщали ранее их пресс-службы.Около 9.00 (11.00 мск) автомобиль посольства России прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Она находится на расстоянии около 200 метров от скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, где накануне произошли беспорядки. Встреча российского дипломата с главой государства прошла за закрытыми дверями. Ожидается сообщение администрации Вучича по итогам. Глава диппредставительства сел в автомобиль и уехал.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным президента Сербии серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917858626.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917878388.html

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в мире, россия, сербия, александр боцан-харченко, александр вучич, беспорядки в белграде