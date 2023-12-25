Рейтинг@Mail.ru
Российский посол провел встречу с Вучичем - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 25.12.2023 (обновлено: 12:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917899734.html
Российский посол провел встречу с Вучичем
Российский посол провел встречу с Вучичем - РИА Новости, 25.12.2023
Российский посол провел встречу с Вучичем
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:02
2023-12-25T12:05
в мире
россия
сербия
александр боцан-харченко
александр вучич
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:103:2167:1322_1920x0_80_0_0_9b57cfa4df892f4f2c8790f156e1087b.jpg
БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией сербской столицы в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Боцан-Харченко, сообщали ранее их пресс-службы.Около 9.00 (11.00 мск) автомобиль посольства России прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Она находится на расстоянии около 200 метров от скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, где накануне произошли беспорядки. Встреча российского дипломата с главой государства прошла за закрытыми дверями. Ожидается сообщение администрации Вучича по итогам. Глава диппредставительства сел в автомобиль и уехал.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным президента Сербии серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917858626.html
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917878388.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:0:2003:1502_1920x0_80_0_0_7f07b28215f81f0e1dee63b3fe3a6719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, александр боцан-харченко, александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
Российский посол провел встречу с Вучичем

Посол Боцан-Харченко завершил переговоры с Вучичем на фоне протестов в Сербии

© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией сербской столицы в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.
Беспорядки в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
МИД России отреагировал на беспорядки в Сербии
10:07
Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Боцан-Харченко, сообщали ранее их пресс-службы.
Около 9.00 (11.00 мск) автомобиль посольства России прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Она находится на расстоянии около 200 метров от скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, где накануне произошли беспорядки. Встреча российского дипломата с главой государства прошла за закрытыми дверями. Ожидается сообщение администрации Вучича по итогам. Глава диппредставительства сел в автомобиль и уехал.
Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным президента Сербии серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.
Последствия беспорядков в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Протесты в Сербии созданы искусственно, считает эксперт
11:14
 
В миреРоссияСербияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала