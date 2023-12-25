https://ria.ru/20231225/serbiya-1917858626.html

МИД России отреагировал на беспорядки в Сербии

МИД России отреагировал на беспорядки в Сербии - РИА Новости, 25.12.2023

МИД России отреагировал на беспорядки в Сербии

За беспорядками в Белграде стоит коллективный Запад, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:07

2023-12-25T10:07

2023-12-25T10:38

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За беспорядками в Белграде стоит коллективный Запад, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов", — сказала она.Захарова подчеркнула, что единственная возможная реакция на ситуацию — строгое следование конституции, уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы.Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.Накануне поздно вечером силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 участников беспорядков.Глава государства в обращении к нации заявил, что протесты в Белграде — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917825999.html

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в мире, россия, сербия, беспорядки в белграде, мария захарова