https://ria.ru/20231225/serbiya-1917825999.html

Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках

Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках - РИА Новости, 25.12.2023

Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках

Премьер Сербии Ана Брнабич в свете беспорядков, вспыхнувших перед администрацией Белграда в воскресенье, в эфире телеканала Pink поблагодарила российские... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T01:59

2023-12-25T01:59

2023-12-25T08:50

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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич в свете беспорядков, вспыхнувших перед администрацией Белграда в воскресенье, в эфире телеканала Pink поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовившихся беспорядках."Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация", — заявила глава правительства Сербии.Президент Республики Сербия Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич в понедельник встретятся с российским послом Александром Боцан-Харченко.Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские распылили слезоточивый газ.Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих, зачистила площадь и выставила оцепление.По данным Вучича, серьезные травмы на протестах получили два полицейских, задержаны свыше 35 участников протестов.Глава государства в обращении к гражданам заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Он поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, ана брнабич, ивица дачич