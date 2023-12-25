https://ria.ru/20231225/serbiya-1917820031.html

Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии - РИА Новости, 25.12.2023

Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич проводит заседание Совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда, передает телеканал Pink. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:20

2023-12-25T00:20

2023-12-25T00:48

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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проводит заседание Совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда, передает телеканал Pink."Началось заседание совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда", — кратко сообщил телеканал.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

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в мире, сербия, александр вучич, белград (город)