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Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин - РИА Новости, 25.12.2023
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14:23 25.12.2023 (обновлено: 15:37 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/semin-1917940901.html
Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин
Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин - РИА Новости, 25.12.2023
Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин
Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер на 74-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:23
2023-12-25T15:37
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юрий семин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер на 74-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня &lt;…&gt; в результате обширного инфаркта", — написал он.Хинштейн напомнил, что Семин возглавлял столичную прокуратуру в 2006-2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.Юрий Семин — заслуженный юрист Российской Федерации, обладатель награды "За безупречную службу" и знака отличия "За верность закону" I степени. В 1981-1984-м был заместителем начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления столичной прокуратуры, с 1987 по 1991 год — прокурором Перовского района Москвы, а в 1995-2001-м — заместителем прокурора города.В начале 2000-х Семин вел дело "битцевского маньяка" Александра Пичушкина. Он требовал для него пожизненного заключения в колонии особого режима.
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происшествия, москва, юрий семин, александр хинштейн, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Юрий Семин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин

Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер в возрасте 73 лет

© РИА Новости / POOL/Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПрокурор города Москвы Юрий Семин
Прокурор города Москвы Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL/Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер на 74-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня <…> в результате обширного инфаркта", — написал он.
Хинштейн напомнил, что Семин возглавлял столичную прокуратуру в 2006-2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.
Юрий Семин — заслуженный юрист Российской Федерации, обладатель награды "За безупречную службу" и знака отличия "За верность закону" I степени. В 1981-1984-м был заместителем начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления столичной прокуратуры, с 1987 по 1991 год — прокурором Перовского района Москвы, а в 1995-2001-м — заместителем прокурора города.
В начале 2000-х Семин вел дело "битцевского маньяка" Александра Пичушкина. Он требовал для него пожизненного заключения в колонии особого режима.
 
ПроисшествияМоскваЮрий СеминАлександр ХинштейнГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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