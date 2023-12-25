https://ria.ru/20231225/semin-1917940901.html

Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин

Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин - РИА Новости, 25.12.2023

Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин

Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер на 74-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:23

2023-12-25T14:23

2023-12-25T15:37

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший прокурор Москвы Юрий Семин умер на 74-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня <…> в результате обширного инфаркта", — написал он.Хинштейн напомнил, что Семин возглавлял столичную прокуратуру в 2006-2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.Юрий Семин — заслуженный юрист Российской Федерации, обладатель награды "За безупречную службу" и знака отличия "За верность закону" I степени. В 1981-1984-м был заместителем начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления столичной прокуратуры, с 1987 по 1991 год — прокурором Перовского района Москвы, а в 1995-2001-м — заместителем прокурора города.В начале 2000-х Семин вел дело "битцевского маньяка" Александра Пичушкина. Он требовал для него пожизненного заключения в колонии особого режима.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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