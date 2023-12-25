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Первый офис Сбербанка открылся в Феодосии - РИА Новости, 25.12.2023
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11:59 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/sberbank-1917898263.html
Первый офис Сбербанка открылся в Феодосии
Первый офис Сбербанка открылся в Феодосии - РИА Новости, 25.12.2023
Первый офис Сбербанка открылся в Феодосии
Первый офис Сбербанка для розничных клиентов открылся в крымской Феодосии, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:59
2023-12-25T11:59
экономика
россия
сбербанк россии
феодосия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Первый офис Сбербанка для розничных клиентов открылся в крымской Феодосии, сообщила пресс-служба банка. "В офисе (в Феодосии - ред.) доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ и многое другое. Предприниматели могут открыть расчетный счет и подобрать продукты и услуги, которые помогут росту бизнеса любого масштаба и отрасли", - сообщили в пресс-службе. В зоне самообслуживания офиса располагаются три банкомата последнего поколения. "Сбер предоставил ипотеку 3 тысячам крымских семей, а наш ипотечный портфель в Крыму составляет уже 11 миллиардов рублей. Мы открыли свыше 10 тысяч расчетных счетов предпринимателям Крыма и предоставили 2,2 тысячи кредитов на развитие. Уверен, что в следующем году эти показатели продолжат расти, в том числе благодаря увеличению количества офисов банка в Крыму", - приводит пресс-служба слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова. На сегодняшний день на территории республики Крым и города Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть POS-терминалов превысила 3,7 тысяч. На данный момент Сбер открыл на полуострове для обслуживания физических лиц три офиса в Севастополе, два - в Симферополе и по одному в Ялте, Керчи и Евпатории. Бизнес-офисы для юридических лиц открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе. Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою "дочку", однако в 2014 году свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении РФ. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет. После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, под которые попали крупнейшие российские банки и компании, в том числе и Сбербанк. На этом фоне Путин призвал их начинать работать в Крыму. Первым из банков на полуостров пришел Промсвязьбанк, начав там работу весной прошлого года.
https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html
https://ria.ru/20230719/sber-1885012543.html
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экономика, россия, сбербанк россии, феодосия, республика крым
Экономика, Россия, Сбербанк России, Феодосия, Республика Крым
Первый офис Сбербанка открылся в Феодосии

Первый офис Сбербанка для розничных клиентов открылся в Феодосии

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Первый офис Сбербанка для розничных клиентов открылся в крымской Феодосии, сообщила пресс-служба банка.
"В офисе (в Феодосии - ред.) доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ и многое другое. Предприниматели могут открыть расчетный счет и подобрать продукты и услуги, которые помогут росту бизнеса любого масштаба и отрасли", - сообщили в пресс-службе. В зоне самообслуживания офиса располагаются три банкомата последнего поколения.
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25 октября, 10:22
"Сбер предоставил ипотеку 3 тысячам крымских семей, а наш ипотечный портфель в Крыму составляет уже 11 миллиардов рублей. Мы открыли свыше 10 тысяч расчетных счетов предпринимателям Крыма и предоставили 2,2 тысячи кредитов на развитие. Уверен, что в следующем году эти показатели продолжат расти, в том числе благодаря увеличению количества офисов банка в Крыму", - приводит пресс-служба слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
На сегодняшний день на территории республики Крым и города Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть POS-терминалов превысила 3,7 тысяч. На данный момент Сбер открыл на полуострове для обслуживания физических лиц три офиса в Севастополе, два - в Симферополе и по одному в Ялте, Керчи и Евпатории. Бизнес-офисы для юридических лиц открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе.
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Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою "дочку", однако в 2014 году свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении РФ. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.
После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, под которые попали крупнейшие российские банки и компании, в том числе и Сбербанк. На этом фоне Путин призвал их начинать работать в Крыму. Первым из банков на полуостров пришел Промсвязьбанк, начав там работу весной прошлого года.
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ЭкономикаРоссияСбербанк РоссииФеодосияРеспублика Крым
 
 
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