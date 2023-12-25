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Мантуров рассказал о перспективах самолета Ил-96-400 - РИА Новости, 25.12.2023
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09:38 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/samolet-1917853488.html
Мантуров рассказал о перспективах самолета Ил-96-400
Мантуров рассказал о перспективах самолета Ил-96-400 - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о перспективах самолета Ил-96-400
Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается в первую очередь для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:38
2023-12-25T09:38
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается в первую очередь для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским; в марте будет приниматься решение о его ремоторизации, по итогам которого станет понятна дальнейшая судьба проекта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, конечно. Но прежде мы должны выбрать оптимальное решение по тяге двигателя: 26, 35 или 38 тонн. Сейчас идет работа конструкторов, двигателестроителей и авиаторов, после получения окончательного облика по демонстратору в марте будет понятно, в каком именно направлении нужно двигаться. Двигатель должен подходить и для транспортной машины, а это 100 тонн грузоподъемности, и для широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном использовании Ил-96-400 для пассажирских перевозок. В ноябре этот широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет совершил первый и успешный полет. "Это значит, что самолет Ил-96 получает вторую жизнь. Новый облик с увеличенным фюзеляжем, модернизированную авионику и ряд других агрегатов, включая двигатель ПС-90 с добавленной мощностью, на котором можно осуществлять в первую очередь грузовые перевозки, в чем сейчас заинтересован рынок… Наиболее перспективно и конкурентоспособно было бы установить два двигателя вместо нынешних четырех, то есть по одному на крыло", - пояснил значимость события Мантуров. Вице-премьер также напомнил, что в РФ также ведутся научно-исследовательские работы по абсолютно новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения, который должен быть создан уже за горизонтом 2030 года.
https://ria.ru/20231225/aviatekhnika-1917849345.html
https://ria.ru/20231225/samolety-1917847196.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о перспективах самолета Ил-96-400

Мантуров: дальнемагистральный самолет Ил-96-400 может стать пассажирским

© Фото : ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"Самолет Ил-96-400
Самолет Ил-96-400 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
Самолет Ил-96-400 . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается в первую очередь для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским; в марте будет приниматься решение о его ремоторизации, по итогам которого станет понятна дальнейшая судьба проекта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Да, конечно. Но прежде мы должны выбрать оптимальное решение по тяге двигателя: 26, 35 или 38 тонн. Сейчас идет работа конструкторов, двигателестроителей и авиаторов, после получения окончательного облика по демонстратору в марте будет понятно, в каком именно направлении нужно двигаться. Двигатель должен подходить и для транспортной машины, а это 100 тонн грузоподъемности, и для широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном использовании Ил-96-400 для пассажирских перевозок.
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В ноябре этот широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет совершил первый и успешный полет. "Это значит, что самолет Ил-96 получает вторую жизнь. Новый облик с увеличенным фюзеляжем, модернизированную авионику и ряд других агрегатов, включая двигатель ПС-90 с добавленной мощностью, на котором можно осуществлять в первую очередь грузовые перевозки, в чем сейчас заинтересован рынок… Наиболее перспективно и конкурентоспособно было бы установить два двигателя вместо нынешних четырех, то есть по одному на крыло", - пояснил значимость события Мантуров.
Вице-премьер также напомнил, что в РФ также ведутся научно-исследовательские работы по абсолютно новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения, который должен быть создан уже за горизонтом 2030 года.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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