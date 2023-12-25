https://ria.ru/20231225/rys-1917988168.html

В Иркутске в подвале многоэтажки поселилась рысь

В Иркутске в подвале многоэтажки поселилась рысь - РИА Новости, 25.12.2023

В Иркутске в подвале многоэтажки поселилась рысь

В подвале многоквартирного дома в Иркутске сотрудники полиции и питомника для животных поймали рысь, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:43

2023-12-25T16:43

2023-12-25T16:43

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. В подвале многоквартирного дома в Иркутске сотрудники полиции и питомника для животных поймали рысь, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале. В полицию поступило сообщение от жителя Ленинского округа Иркутска, который рассказал, что в доме на улице Новаторов 31 замечена рысь. "Прибывший на указанное место участковый уполномоченный полиции и сотрудники питомника осмотрели подвальное помещение здания и установили ловушку для поимки дикого зверя. Когда животное вновь вылезло через отдушину подвала на улицу, то попалось в клетку. В настоящий момент работники питомника определяют будущую судьбу рыси", - говорится в сообщении. На своей странице соцсети ВКонтакте питомник К-9 изложил подробности истории. Специалисты искали рысь в подвале несколько часов. Обнаружили остатки грызунов и мертвых котят. После того, как зверя поймали, клетку занесли в машину. Но там рысь выбралась и начала "хозяйничать" в салоне. В итоге клеткой для хищника стал автомобиль, который покинули люди. На эвакуаторе машину доставили в питомник и уже там рысь переместили в вольер. В настоящее время животное отпускать в дикую природу нельзя. Это произойдет, когда рысь поправит здоровье, сейчас она слишком истощенная, чтобы выжить в зимнем лесу. На прошлой неделе в другом районе Иркутска сотрудники охраны одного их предприятий вызывали полицию, так как видеокамеры зафиксировали на территории рысь.

https://ria.ru/20231129/rys-1912568975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Операция по поимке рыси, которая жила в подвале иркутской многоэтажки В Иркутске поймали рысь, которая жила в подвале многоэтажки. Хищницу со временем отпустят в дикую природу, но сначала ее надо откормить - специалисты говорят, что животное слишком истощено. 2023-12-25T16:43 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область