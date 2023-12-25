https://ria.ru/20231225/rvio-1917839033.html

В РВИО рассказали о значении Днепровско-Карпатской операции

В РВИО рассказали о значении Днепровско-Карпатской операции - РИА Новости, 25.12.2023

В РВИО рассказали о значении Днепровско-Карпатской операции

Днепровско-Карпатская стратегическая операция стала сокрушительной победой Красной Армии, после которой Великобритания и США уже не могли более задерживать... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:20

2023-12-25T07:20

2023-12-25T07:21

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Днепровско-Карпатская стратегическая операция стала сокрушительной победой Красной Армии, после которой Великобритания и США уже не могли более задерживать открытие второго фронта, поскольку четко осознали, что СССР может разгромить нацистскую Германию сам, получив всю Европу в свою сферу влияния, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. 80 лет назад Красная Армия начала Днепровско-Карпатскую операцию (также известна как Битва за Правобережную Украину), в ходе которой советские войска продвинулись почти на 500 километров вперед на фронте шириной 1400 километров. Советские солдаты освободили значительную часть УССР, в том числе такие города, как Кировоград, Житомир, Луцк, Ровно, а также огромную часть черноморского побережья, включая Херсон, Николаев и Одессу. "Днепровско-Карпатская операция показала, что СССР способен в одиночку разгромить Германию и победно завершить Великую Отечественную войну, что вызвало у союзников шок. США и Великобританию это подстегнуло к быстрейшему открытию второго фронта с целью недопущения взятия Москвой большей части Европы в свою сферу влияния", - сказал Мягков. По мнению историка, до определенного времени Лондон и Вашингтон хотели оставаться в стороне, дождавшись максимального истощения как СССР, так и гитлеровской Германии, чтобы по окончании войны добиться "полного господства" над миром. Однако Британия и Штаты были вынуждены поменять свою политику и поддержать Советский Союз, поскольку в полной мере осознали угрозу, которую Третий рейх нес их существованию. В РВИО отметили, что союзники вынуждены были активизироваться в борьбе с нацистами еще и потому, что продвижение Красной Армии на Правобережной Украине и выход к европейским границам вдохновляли национально-освободительные движения в Европе. Ни в Штатах, ни в Великобритании не хотели, чтобы во всех освобожденных странах к власти пришли просоветские политики. "Когда мы вышли к границам Румынии, перед нами открывались перспективы освобождения всего Европейского континента, прежде всего, Балканского полуострова. Наши успехи на фронте дали импульс мощному подъему национально-освободительных сил, в первую очередь в Югославии. В то же время Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия осознали перспективу поражения нацистской Германии и всерьез задумались о выходе из гитлеровской коалиции", - напомнил Мягков. "Умением, а не числом" Собеседник агентства подчеркнул, что Красная Армия одержала верх в Днепровско-Карпатской операции не за счет численного превосходства, а благодаря таланту советских полководцев и мужеству солдат. "Воевали тогда мы уже не числом, а больше умением. Общее количество советских солдат, участвовавших в Днепровско-Карпатской операции - 2 миллиона человек, а немцев с румынами было незначительно меньше - около 1,8 миллиона, хотя по законам военной науки наступающая сторона должна иметь минимум двух-трехкратный перевес в живой силе", - отметил он. По данным научного директора РВИО, противостоявшие Красной Армии группа армий "А" и группа армий "Юг" под командованием "жестокого нациста, но одновременно с этим искушенного военачальника" фельдмаршала Эриха фон Манштейна имели на вооружении 2200 танков, в то время как у атакующей Красной Армии в операции участвовало 1900 машин. Мягков подчеркнул, что немцы, несмотря на чувствительные поражения под Сталинградом и Курском, в начале 1944 года были всё еще очень сильны, вплоть до лета они непрерывно наращивали производство военной продукции, к тому же на советско-германском фронте находилось более двух третей всех сухопутных войск Рейха, речь шла о самых боеспособных частях. Тем чувствительней был разгром нацистов на Украине: одним из самых ярких эпизодов битвы за Правобережье стала Корсунь-Шевченковская операция, в ходе которой войска под руководством генералов Конева и Ватутина окружили группировку гитлеровцев в одноименном "котле". "Немцы пытались вырваться из окружения, но понесли огромные потери, и лишь небольшой группе солдат удалось прорваться на запад, несмотря на то, что Вермахт перебросил туда большое количество танков и авиации. Тогда в плен попало 18 тысяч немцев, погиб командующий группировкой генерал Вильгельм Штеммерман и 55 тысяч солдат - это был очень большой вклад в будущую победу", - рассказал историк. Фактор националистов Препятствовали Красной Армии на Украине не только регулярные войска фашистской коалиции, но также украинские и польские националистические формирования. "По мере нашего продвижения на Западной Украине там активизировалось местное националистическое подполье. Украинская повстанческая армия (УПА)* еще в начале 1944 года издала несколько приказов, которые переключали ее деятельность на нападение на советские тылы, уничтожение советских активистов и мирных граждан, поддерживавших советскую власть", - отметил Мягков. Жертвой боевиков УПА* стал в том числе командующий 1-м украинским фронтом генерал Ватутин, который был смертельно ранен 29 февраля 1944 года. Мягков добавил, что националисты не могли бы противодействовать Красной Армии без масштабной поддержки Германии. Он подчеркнул, что это опровергает тиражируемый сегодня украинскими историками тезис о том, что УПА* якобы воевала и против Гитлера, и против Сталина. "Это заведомая ложь - их вооружала гитлеровская Германия через немецкие спецслужбы. Именно немцы передали УПА* сотни минометов, десятки тысяч мин, сотни тысяч единиц стрелкового оружия и миллионы патронов для того, чтобы они воевали с Красной Армией", - сказал он. Другой "головной болью" для советских солдат стала так называемая "Армия Крайова" - военизированная организация польских националистов, управляемая из Лондона польским "правительством в изгнании". Целью "армии", для которой была разработана операция "Буря" являлся захват западной части Украины и Белоруссии, на которых должен был быть установлен "буржуазный" польский режим, действовавший на этих территориях до начала Второй мировой войны в 1939 году. "В январе 1944 года "Армия Крайова" получила указание от польского эмигрантского правительства, сидевшего в Великобритании, сделать всё возможное, чтобы захватить некоторые населенные пункты в Западной Белоруссии, Западной Украине и Литве раньше, чем туда войдёт Красная Армия. Поляки убивали наших военнослужащих и совершали диверсии, как и УПА*", - рассказал историк.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html

https://ria.ru/20231203/propavshie-1913397055.html

https://ria.ru/20231106/pobeda-1907651268.html

https://ria.ru/20231025/dnepr-1905054884.html

https://ria.ru/20231116/sbu-1909845540.html

https://ria.ru/20230919/rvio-1897105434.html

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германия, великобритания, ссср, российское военно-историческое общество (рвио), общество, россия, украина