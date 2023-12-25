https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html

Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку

Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку - РИА Новости, 25.12.2023

Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку

Российские бойцы спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную сослуживцами на поле боя в районе села Крынки, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:06

2023-12-25T16:06

2023-12-25T17:19

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские бойцы спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную сослуживцами на поле боя в районе села Крынки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь", — написал он.На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют раненых солдат на произвол судьбы.Как рассказал глава государства, подводя итоги года, недавно армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.

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