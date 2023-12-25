https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html
Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку
Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку - РИА Новости, 25.12.2023
Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку
Российские бойцы спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную сослуживцами на поле боя в районе села Крынки, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:06
2023-12-25T16:06
2023-12-25T17:19
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские бойцы спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную сослуживцами на поле боя в районе села Крынки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь", — написал он.На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют раненых солдат на произвол судьбы.Как рассказал глава государства, подводя итоги года, недавно армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Telegram, Вооруженные силы Украины
Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку
ВС России спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую военнослужащую ВСУ