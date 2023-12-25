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Компания "Россия" планирует возобновить авиарейсы в Пекин - РИА Новости, 25.12.2023
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Туризм
 
15:13 25.12.2023 (обновлено: 15:43 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917951749.html
Компания "Россия" планирует возобновить авиарейсы в Пекин
Компания "Россия" планирует возобновить авиарейсы в Пекин - РИА Новости, 25.12.2023
Компания "Россия" планирует возобновить авиарейсы в Пекин
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:13
2023-12-25T15:43
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в компании."Авиакомпания "Россия" планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешение для выполнения рейсов в Дасин получены", - рассказали в авиакомпании.В компании отметили, что рейсы из Красноярска будут осуществляться три раза в неделю по вторникам четвергам и субботам. По маршруту Иркутск - Пекин полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы между Владивостоком и Пекином будут по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.
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общество, транспорт, пекин, россия, китай, красноярск, аэрофлот, экономика, новости - туризм
Общество, Транспорт, Пекин, Россия, Китай, Красноярск, Аэрофлот, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Компания "Россия" планирует возобновить авиарейсы в Пекин

Компания "Россия" планирует начать рейсы из трех городов РФ в Пекин 28 декабря

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Авиакомпания "Россия" планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешение для выполнения рейсов в Дасин получены", - рассказали в авиакомпании.
В компании отметили, что рейсы из Красноярска будут осуществляться три раза в неделю по вторникам четвергам и субботам. По маршруту Иркутск - Пекин полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы между Владивостоком и Пекином будут по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.
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