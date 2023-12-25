https://ria.ru/20231225/ros-1917828894.html

В РКК "Энергия" рассказали о "ядре" новой РОС

В РКК "Энергия" рассказали о "ядре" новой РОС - РИА Новости, 25.12.2023

В РКК "Энергия" рассказали о "ядре" новой РОС

Разработчики новой Российской орбитальной станции (РОС) сделают ее центральный модуль - "ядро" - максимально простым, чтобы пристыкованные к нему сегменты можно РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T03:06

2023-12-25T03:06

2023-12-25T03:06

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разработчики новой Российской орбитальной станции (РОС) сделают ее центральный модуль - "ядро" - максимально простым, чтобы пристыкованные к нему сегменты можно было менять, но необходимости в обновлении самого "ядра" не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Ранее генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор - заместитель гендиректора "Энергии" Владимир Соловьев сообщил, что разработчики проектируют новую станцию с расчетом на срок ее работы 50 лет. Позднее в корпорации рассказали РИА Новости, что за это время может смениться три поколения модулей станции. "При проектировании узлового модуля - "ядра" РОС - для увеличения назначенного срока службы применены соответствующие схемно-конструктивные решения, в том числе простота конструкции, минимизация количества служебных систем и обеспечение максимальной ремонтопригодности", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, как часто придется менять "ядро" станции, он уточнил, что сейчас говорить об этом преждевременно, потому что принятие такого решения зависит от "комплекса факторов, возникающих в процессе целевого использования станции". Предполагается, что в основе РОС будет модуль - "ядро", к которому будут пристыкованы все остальные модули, что сделает возможной их замену. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь - к Марсу. Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент РФ Владимир Путин одобрил создание РОС, и активная работа по ней начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах. Запуск первого модуля станции планируется в 2027 года, остальных - еще в течение пяти лет.

https://ria.ru/20231222/orbitalnaya_stantsiya-1917372146.html

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