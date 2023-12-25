https://ria.ru/20231225/rets-1917904829.html

Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Индию в 2023 г составил около $6,6 млрд

Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Индию в 2023 г составил около $6,6 млрд - РИА Новости, 25.12.2023

Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Индию в 2023 г составил около $6,6 млрд

Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта в Индию в 2023 году составил более 6,6 миллиарда долларов, сообщает центр. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:18

2023-12-25T12:18

2023-12-25T12:18

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

индия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта в Индию в 2023 году составил более 6,6 миллиарда долларов, сообщает центр."Общий объем поддержанного экспорта в Индию в 2023 году составил 6,624 миллиарда долларов. Основные российские поставки – продукция машиностроения, лесопромышленного комплекса, агропродукции, фармацевтической и косметической промышленности, а также экспорт услуг", - рассказал руководитель представительства РЭЦ в Индии Тимур Векилов.С учетом перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией, Российский экспортный центр рассматривает Индию как одно из ключевых направлений в области реализации стратегических задач по развитию экспорта.Представительство РЭЦ в Индии с 2019 года ведет деятельность по обеспечению комплексного сопровождения экспортной деятельности российских компаний, включая поиск потенциальных покупателей продукции российских экспортеров, их партнеров, а также поиск поставщиков для российских в Индии и индийских компаний в России.Представительство принимает активное участие в подготовке и проведении бизнес-миссий российских компаний в Индию, организуемых как Российским экспортным центром, так и региональными Центрами поддержки экспорта, а также помогает российским компаниям принимать участие в выставках и иных мероприятиях в Индии.Векилов подчеркнул, что существуют значительные возможности для расширения российского экспорта в Индию, в частности для энергетического, транспортного, металлургического и горно-шахтного оборудования, оборудования для очистки воды и переработки мусора, изделий лесопромышленного комплекса, химической продукции и удобрений, пищевой продукции, предоставления различных услуг."Высокий потенциал спроса в настоящее время у решений в области "зеленой" энергетики и электротранспорта, а также решений на основе искусственного интеллекта", - отметил Векилов.

https://ria.ru/20231225/msp-1917876067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), индия