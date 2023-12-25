https://ria.ru/20231225/putin-1918052640.html
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:39
2023-12-25T21:39
2023-12-25T21:39
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после курса обучения и сдачи экзаменов. Согласно закону, сообщает министерство, "управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий". На основании водительских удостоверений категории В, С и D арендовать такие транспортные средства можно после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования. В министерстве отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники. "Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития", – приводятся в сообщении слова директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимира Трача. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги, сообщает пресс-служба министерства. Кроме того, закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность.
https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html
https://ria.ru/20231225/skolkovo-1918012401.html
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россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению мотовездеходной техникой
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития
России, ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после курса обучения и сдачи экзаменов.
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Согласно закону, сообщает министерство, "управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий". На основании водительских удостоверений категории В, С и D арендовать такие транспортные средства можно после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.
В министерстве отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники.
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"Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития", – приводятся в сообщении слова директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимира Трача.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги, сообщает пресс-служба министерства. Кроме того, закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность.
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