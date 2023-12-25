https://ria.ru/20231225/putin-1918052640.html

Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой

Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:39

2023-12-25T21:39

2023-12-25T21:39

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после курса обучения и сдачи экзаменов. Согласно закону, сообщает министерство, "управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий". На основании водительских удостоверений категории В, С и D арендовать такие транспортные средства можно после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования. В министерстве отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники. "Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития", – приводятся в сообщении слова директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимира Трача. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги, сообщает пресс-служба министерства. Кроме того, закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность.

https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html

https://ria.ru/20231225/skolkovo-1918012401.html

https://ria.ru/20231214/prava-1915910134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество