Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918052640.html
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:39
2023-12-25T21:39
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после курса обучения и сдачи экзаменов. Согласно закону, сообщает министерство, "управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий". На основании водительских удостоверений категории В, С и D арендовать такие транспортные средства можно после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования. В министерстве отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники. "Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития", – приводятся в сообщении слова директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимира Трача. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги, сообщает пресс-служба министерства. Кроме того, закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность.
https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html
https://ria.ru/20231225/skolkovo-1918012401.html
https://ria.ru/20231214/prava-1915910134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой

Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению мотовездеходной техникой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходной техникой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста, выдаваемое после курса обучения и сдачи экзаменов.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В России изменят порядок сдачи экзамена на водительские права
23 декабря, 01:06
Согласно закону, сообщает министерство, "управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий". На основании водительских удостоверений категории В, С и D арендовать такие транспортные средства можно после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.
В министерстве отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники.
Коворкинг в Сколково - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин подписал закон об улучшении условий развития компаний "Сколково"
Вчера, 18:05
"Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития", – приводятся в сообщении слова директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимира Трача.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги, сообщает пресс-служба министерства. Кроме того, закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
В СГ отменят экзамен при замене национальных водительских прав
14 декабря, 20:59
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала