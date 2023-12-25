https://ria.ru/20231225/putin-1918035392.html

Россия рассчитывает на оперативное включение Ирана в ЕАЭС, заявил Путин

Россия рассчитывает на оперативное включение Ирана в ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2023

Россия рассчитывает на оперативное включение Ирана в ЕАЭС, заявил Путин

Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:43

2023-12-25T19:43

2023-12-25T19:43

россия

иран

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру, заявил президент России Владимир Путин. "Рассчитываем на оперативное проведение всеми государствами-членами соответствующих ратификационных процедур", - сказал Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

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россия

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россия, иран, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире