https://ria.ru/20231225/putin-1918034627.html

Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС

Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023

Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:41

2023-12-25T19:41

2023-12-25T19:41

армения

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. "Дорогие друзья, с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html

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армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире