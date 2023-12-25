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Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
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19:41 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918034627.html
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:41
2023-12-25T19:41
армения
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. "Дорогие друзья, с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.
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армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС

Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС с 1 января 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Никол Пашинян на церемонии встречи ЕАЭС
Владимир Путин и Никол Пашинян на церемонии встречи ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Никол Пашинян на церемонии встречи ЕАЭС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь.
"Дорогие друзья, с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.
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АрменияРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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