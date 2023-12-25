https://ria.ru/20231225/putin-1918034627.html
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:41
2023-12-25T19:41
2023-12-25T19:41
армения
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918009697_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_b9f660d4698a108ea8ed5076a786d1c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. "Дорогие друзья, с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918009697_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_6b1260d9d199115140b383c22857d68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС
Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС с 1 января 2024 года