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Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования - РИА Новости, 25.12.2023
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19:20 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918031493.html
Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования
Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:20
2023-12-25T19:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а подлежит реализации в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, также закон позволяет принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в первоочередном порядке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Предусмотрев: уточнение принципа гуманистического характера образования, имея в виду, что гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - говорилось в сопроводительных документах. Также закон предусматривает принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования РФ, что предполагает учет как ее исторического наследия, так и перспективных задач развития государства и общества; условия для взаимодействия с системами образования других государств должны строиться на равноправной и взаимовыгодной основе. Кроме того, согласно документу, участников СВО и их детей будут принимать в техникумы и колледжи в первоочередном порядке. Законом также предполагается, что организации, осуществляющие обучение, вне зависимости от основной цели деятельности вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.
https://ria.ru/20230804/putin-1888249364.html
https://sn.ria.ru/20231225/obrazovanie-1917864067.html
https://ria.ru/20231128/obrazovanie-1912217771.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования

Путин подписал закон, уточняющий принцип гуманистического характера образования

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а подлежит реализации в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, также закон позволяет принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в первоочередном порядке.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Предусмотрев: уточнение принципа гуманистического характера образования, имея в виду, что гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - говорилось в сопроводительных документах.
Также закон предусматривает принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования РФ, что предполагает учет как ее исторического наследия, так и перспективных задач развития государства и общества; условия для взаимодействия с системами образования других государств должны строиться на равноправной и взаимовыгодной основе.
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Кроме того, согласно документу, участников СВО и их детей будут принимать в техникумы и колледжи в первоочередном порядке.
Законом также предполагается, что организации, осуществляющие обучение, вне зависимости от основной цели деятельности вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.
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