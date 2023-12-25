https://ria.ru/20231225/putin-1918031493.html

Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования

Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о принципе гуманистического характера образования

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:20

2023-12-25T19:20

2023-12-25T19:20

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а подлежит реализации в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, также закон позволяет принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в первоочередном порядке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Предусмотрев: уточнение принципа гуманистического характера образования, имея в виду, что гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - говорилось в сопроводительных документах. Также закон предусматривает принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования РФ, что предполагает учет как ее исторического наследия, так и перспективных задач развития государства и общества; условия для взаимодействия с системами образования других государств должны строиться на равноправной и взаимовыгодной основе. Кроме того, согласно документу, участников СВО и их детей будут принимать в техникумы и колледжи в первоочередном порядке. Законом также предполагается, что организации, осуществляющие обучение, вне зависимости от основной цели деятельности вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.

https://ria.ru/20230804/putin-1888249364.html

https://sn.ria.ru/20231225/obrazovanie-1917864067.html

https://ria.ru/20231128/obrazovanie-1912217771.html

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общество, россия, владимир путин