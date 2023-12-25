https://ria.ru/20231225/putin-1918004902.html

Путин подписал закон о независимой оценке технологий

Путин подписал закон о независимой оценке технологий - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о независимой оценке технологий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит проводить независимую экспертную оценку инвестиционных проектов по внедрению наилучших... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:34

2023-12-25T17:34

2023-12-25T17:34

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит проводить независимую экспертную оценку инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), претендующих на господдержку. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон включает вопросы проведения экспертной оценки НДТ в сферу промышленной политики. Согласно пояснительной записке, независимая экспертная оценка позволит повысить эффективность мер господдержки инвестпроектов, направленных на внедрение НДТ. Минпромторг России будет утверждать правила проведения такой оценки, требования к привлекаемым экспертам, порядок ведения реестра экспертов и состав включаемых в него сведений, а также формировать сам реестр. Он будет включать информацию об образовании, квалификации и опыте работы таких лиц в сфере внедрения наилучших доступных технологий. Экспертная оценка НДТ будет проводиться при предоставлении субсидий на создание или модернизацию объекта, оказывающего значительное негативное воздействие на окружающую среду. В рамках оценки будет определяться соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых или планируемых к применению на таком объекте, наилучшим доступным технологиям, а также показателям, которых планируется достичь по итогам реализации инвестпроекта. Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу госучреждение – НИИ "Центр экологической промышленной политики". Оно же будет вести и реестр привлекаемых экспертов. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20231225/vsm-1917904320.html

https://ria.ru/20231221/zakonoproekt-1917188066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)