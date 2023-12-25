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Путин подписал закон о независимой оценке технологий - РИА Новости, 25.12.2023
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17:34 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918004902.html
Путин подписал закон о независимой оценке технологий
Путин подписал закон о независимой оценке технологий - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о независимой оценке технологий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит проводить независимую экспертную оценку инвестиционных проектов по внедрению наилучших... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:34
2023-12-25T17:34
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит проводить независимую экспертную оценку инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), претендующих на господдержку. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон включает вопросы проведения экспертной оценки НДТ в сферу промышленной политики. Согласно пояснительной записке, независимая экспертная оценка позволит повысить эффективность мер господдержки инвестпроектов, направленных на внедрение НДТ. Минпромторг России будет утверждать правила проведения такой оценки, требования к привлекаемым экспертам, порядок ведения реестра экспертов и состав включаемых в него сведений, а также формировать сам реестр. Он будет включать информацию об образовании, квалификации и опыте работы таких лиц в сфере внедрения наилучших доступных технологий. Экспертная оценка НДТ будет проводиться при предоставлении субсидий на создание или модернизацию объекта, оказывающего значительное негативное воздействие на окружающую среду. В рамках оценки будет определяться соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых или планируемых к применению на таком объекте, наилучшим доступным технологиям, а также показателям, которых планируется достичь по итогам реализации инвестпроекта. Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу госучреждение – НИИ "Центр экологической промышленной политики". Оно же будет вести и реестр привлекаемых экспертов. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20231225/vsm-1917904320.html
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россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал закон о независимой оценке технологий

Путин подписал закон о независимой оценке соответствия наилучшим технологиям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит проводить независимую экспертную оценку инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), претендующих на господдержку. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон включает вопросы проведения экспертной оценки НДТ в сферу промышленной политики. Согласно пояснительной записке, независимая экспертная оценка позволит повысить эффективность мер господдержки инвестпроектов, направленных на внедрение НДТ.
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Минпромторг России будет утверждать правила проведения такой оценки, требования к привлекаемым экспертам, порядок ведения реестра экспертов и состав включаемых в него сведений, а также формировать сам реестр. Он будет включать информацию об образовании, квалификации и опыте работы таких лиц в сфере внедрения наилучших доступных технологий.
Экспертная оценка НДТ будет проводиться при предоставлении субсидий на создание или модернизацию объекта, оказывающего значительное негативное воздействие на окружающую среду. В рамках оценки будет определяться соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых или планируемых к применению на таком объекте, наилучшим доступным технологиям, а также показателям, которых планируется достичь по итогам реализации инвестпроекта.
Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу госучреждение – НИИ "Центр экологической промышленной политики". Оно же будет вести и реестр привлекаемых экспертов.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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