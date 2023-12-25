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Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме - РИА Новости, 25.12.2023
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16:56 25.12.2023 (обновлено: 16:57 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/putin-1917993389.html
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме - РИА Новости, 25.12.2023
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме
Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъёме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:56
2023-12-25T16:57
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъёме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин. "Ввод в состав флота новейших кораблей – ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", — заявил Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота. Он добавил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме

Путин: судостроение в РФ находится на подъёме и выходит на серийное производство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъёме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин.
"Ввод в состав флота новейших кораблей – ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", — заявил Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота.
Он добавил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.
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