https://ria.ru/20231225/putin-1917993389.html
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме - РИА Новости, 25.12.2023
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме
Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъёме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:56
2023-12-25T16:56
2023-12-25T16:57
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917991305_0:0:2856:1607_1920x0_80_0_0_1e464849500726db68464e87ec86eb23.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъёме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин. "Ввод в состав флота новейших кораблей – ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", — заявил Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота. Он добавил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.
https://ria.ru/20231108/sudostroenie-1908047817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917991305_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_eb412d91cb409103094faa4de0423bfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что судостроительная отрасль России находится на подъеме
Путин: судостроение в РФ находится на подъёме и выходит на серийное производство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъёме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин.
"Ввод в состав флота новейших кораблей – ещё одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", — заявил Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота.
Он добавил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.
Путин рассказал о кооперации в области судостроения на Каспии