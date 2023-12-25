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Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 25.12.2023
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16:45 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1917989055.html
Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов
Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:45
2023-12-25T16:45
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Володина, закон регламентирует вопросы реабилитации взрослых и детей. Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации. В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Одним из направлений реабилитации будет предоставление технических средств реабилитации (ТСР) с учетом социальных и медицинских показаний при назначении того или иного ТСР. Протезирование будет сопровождаться физической реабилитацией. Прежде регионы самостоятельно разрабатывали и реализовывали программы реабилитации и абилитации инвалидов, в отдельных регионах - программы ранней помощи. При этом в законодательстве не были установлены единые условия комплексного предоставления таких услуг и мероприятий.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов

Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам Володина, закон регламентирует вопросы реабилитации взрослых и детей. Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации.
В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Одним из направлений реабилитации будет предоставление технических средств реабилитации (ТСР) с учетом социальных и медицинских показаний при назначении того или иного ТСР. Протезирование будет сопровождаться физической реабилитацией.
Прежде регионы самостоятельно разрабатывали и реализовывали программы реабилитации и абилитации инвалидов, в отдельных регионах - программы ранней помощи. При этом в законодательстве не были установлены единые условия комплексного предоставления таких услуг и мероприятий.
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