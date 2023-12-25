https://ria.ru/20231225/putin-1917989055.html

Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов

Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:45

2023-12-25T16:45

2023-12-25T16:45

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Володина, закон регламентирует вопросы реабилитации взрослых и детей. Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации. В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Одним из направлений реабилитации будет предоставление технических средств реабилитации (ТСР) с учетом социальных и медицинских показаний при назначении того или иного ТСР. Протезирование будет сопровождаться физической реабилитацией. Прежде регионы самостоятельно разрабатывали и реализовывали программы реабилитации и абилитации инвалидов, в отдельных регионах - программы ранней помощи. При этом в законодательстве не были установлены единые условия комплексного предоставления таких услуг и мероприятий.

https://realty.ria.ru/20230601/ipoteka-1875499417.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф