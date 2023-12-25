https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html
Путин подписал закон о сроках содержания иностранных граждан при выдворении
Путин подписал закон о сроках содержания иностранных граждан при выдворении - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о сроках содержания иностранных граждан при выдворении
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий срок не более чем 90 суток содержания иностранных граждан в спецучреждениях после вынесения... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:35
2023-12-25T16:35
2023-12-25T16:35
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий срок не более чем 90 суток содержания иностранных граждан в спецучреждениях после вынесения постановления об их административном выдворении за пределы РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается конкретный срок содержания иностранных граждан в специальном учреждении (не более 90 суток со дня вынесения постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации) и предельный срок его возможного продления (не более, чем еще на 90 суток со дня вынесения судьей определения о продлении срока содержания в специальном учреждении), при этом общий срок нахождения иностранных граждан в специальных учреждениях не может превышать двух лет. До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, помещенные в специальное учреждение, наделяются правом обратиться в суд с ходатайством о проверке законности и обоснованности их дальнейшего содержания в специальном учреждении. Федеральный закон также уточнил особенности исполнения и прекращения административного выдворения, в том числе при отсутствии возможности исполнения данного вида административного наказания и его замены административным штрафом и обязательными работами, а также ограничил предельный срок нахождения иностранных граждан в специальных учреждениях и определил порядок его продления. Также в отношении лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, или получивших указанный документ, или обратившихся с заявлением об установлении личности предусматривается освобождение от административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, режима пребывания (проживания) в РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение иммиграционных правил, выявленных при подаче ими соответствующего заявления о легализации статуса. Закон также вводит возможность немедленного исполнения постановления судьи об административном выдворении за пределы РФ по ходатайству выдворяемого иностранного гражданина при наличии у него документов, удостоверяющих личность и денежных средств для приобретения проездных документов.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о сроках содержания иностранных граждан при выдворении
Путин подписал закон о сроке содержания иностранцев при выдворении в 90 суток
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий срок не более чем 90 суток содержания иностранных граждан в спецучреждениях после вынесения постановления об их административном выдворении за пределы РФ. Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается конкретный срок содержания иностранных граждан в специальном учреждении (не более 90 суток со дня вынесения постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации) и предельный срок его возможного продления (не более, чем еще на 90 суток со дня вынесения судьей определения о продлении срока содержания в специальном учреждении), при этом общий срок нахождения иностранных граждан в специальных учреждениях не может превышать двух лет.
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До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, помещенные в специальное учреждение, наделяются правом обратиться в суд с ходатайством о проверке законности и обоснованности их дальнейшего содержания в специальном учреждении.
Федеральный закон также уточнил особенности исполнения и прекращения административного выдворения, в том числе при отсутствии возможности исполнения данного вида административного наказания и его замены административным штрафом и обязательными работами, а также ограничил предельный срок нахождения иностранных граждан в специальных учреждениях и определил порядок его продления.
Также в отношении лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, или получивших указанный документ, или обратившихся с заявлением об установлении личности предусматривается освобождение от административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, режима пребывания (проживания) в РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение иммиграционных правил, выявленных при подаче ими соответствующего заявления о легализации статуса.
Закон также вводит возможность немедленного исполнения постановления судьи об административном выдворении за пределы РФ по ходатайству выдворяемого иностранного гражданина при наличии у него документов, удостоверяющих личность и денежных средств для приобретения проездных документов.
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