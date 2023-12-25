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Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников - РИА Новости, 25.12.2023
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15:49 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1917965646.html
Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников
Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников - РИА Новости, 25.12.2023
Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции между РФ и Алжиром о выдаче лиц, находящихся на территории другой страны, для РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:49
2023-12-25T15:49
алжир (провинция)
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции между РФ и Алжиром о выдаче лиц, находящихся на территории другой страны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Конвенцией предусматривается, что стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу", - отмечалось в сопроводительных документах. Конвенция направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью.
https://ria.ru/20231205/ucheniya-1913886778.html
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алжир (провинция), владимир путин, россия, в мире
Алжир (провинция), Владимир Путин, Россия, В мире
Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников

Путин подписал закон о ратификации конвенции с Алжиром по выдаче преступников

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Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции между РФ и Алжиром о выдаче лиц, находящихся на территории другой страны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Конвенцией предусматривается, что стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу", - отмечалось в сопроводительных документах.
Конвенция направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью.
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