https://ria.ru/20231225/putin-1917965646.html

Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников

Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников - РИА Новости, 25.12.2023

Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции между РФ и Алжиром о выдаче лиц, находящихся на территории другой страны, для РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:49

2023-12-25T15:49

2023-12-25T15:49

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владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции между РФ и Алжиром о выдаче лиц, находящихся на территории другой страны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Конвенцией предусматривается, что стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу", - отмечалось в сопроводительных документах. Конвенция направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью.

https://ria.ru/20231205/ucheniya-1913886778.html

https://ria.ru/20231204/alzhir-1913723651.html

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алжир (провинция), владимир путин, россия, в мире