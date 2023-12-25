https://ria.ru/20231225/putin-1917964052.html

Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности

Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности - РИА Новости, 25.12.2023

Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Общественной палате РФ до 15 февраля представить предложения о разработке документа стратегического... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:44

2023-12-25T15:44

2023-12-25T15:48

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Общественной палате РФ до 15 февраля представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Срок – 15 февраля 2024 года", - указано в перечне поручений президента.

https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html

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общество, россия, владимир путин