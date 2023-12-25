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Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности - РИА Новости, 25.12.2023
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15:44 25.12.2023 (обновлено: 15:48 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/putin-1917964052.html
Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности
Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Общественной палате РФ до 15 февраля представить предложения о разработке документа стратегического... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:44
2023-12-25T15:48
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Общественной палате РФ до 15 февраля представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Документ опубликован на сайте Кремля.&quot;Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Срок – 15 февраля 2024 года&quot;, - указано в перечне поручений президента.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил правительству найти решение по демографической безопасности

Путин поручил правительству дать предложения по демографической безопасности РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Общественной палате РФ до 15 февраля представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Документ опубликован на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Срок – 15 февраля 2024 года", - указано в перечне поручений президента.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию
3 ноября, 17:19
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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