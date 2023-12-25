https://ria.ru/20231225/putin-1917963514.html

Путин поручил обеспечить проверку соблюдения прав граждан в новых регионах

Путин поручил обеспечить проверку соблюдения прав граждан в новых регионах - РИА Новости, 25.12.2023

Путин поручил обеспечить проверку соблюдения прав граждан в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Общественной палате РФ обеспечить в новых регионах РФ комплексный общественный мониторинг соблюдения органами власти... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:43

2023-12-25T15:43

2023-12-25T15:43

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Общественной палате РФ обеспечить в новых регионах РФ комплексный общественный мониторинг соблюдения органами власти социальных прав граждан в период интеграции субъектов в российскую государственную систему, говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами ОП РФ, состоявшейся 3 ноября. "Рекомендовать Общественной палате Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области обеспечить проведение в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области комплексного общественного мониторинга соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления социальных прав граждан в период интеграции этих субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также в систему органов государственной власти Российской Федерации", - говорится в документе. Обозначенный срок первого доклада по данному поручению – до 15 января 2024 года.

https://ria.ru/20231225/osago-1917932999.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество