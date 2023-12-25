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Путин подписал закон о повышении уровня промышленной безопасности - РИА Новости, 25.12.2023
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15:27 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1917959721.html
Путин подписал закон о повышении уровня промышленной безопасности
Путин подписал закон о повышении уровня промышленной безопасности - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о повышении уровня промышленной безопасности
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). Документ... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:27
2023-12-25T15:27
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать аудит систем управления промышленной безопасностью, а по его итогам - принимать меры по устранению выявленных нарушений. Сведения о результатах аудита ежегодно до 1 апреля будут предоставляться коллегиальным органам управления таких организаций и их учредителям. В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на ОПО будут включаться представители профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих такой объект, а также профессионального объединения страховщиков (в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта). Помимо этого, закон сокращает сроки проверки технических устройств, применяемых на ОПО: экспертиза промышленной безопасности должна проводиться после 10, а не 12 лет службы. Эта норма вводится для случаев, когда в технической документации устройства нет данных о его сроке службы, а техрегламентом не установлена иная форма оценки соответствия такого устройства обязательным требованиям. Одновременно исключается согласование с федеральным органом в области промышленной безопасности или его территориальным органом изменений, вносимых в документацию на техническое перевооружение ОПО. А декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации ОПО будет разрабатываться вновь в случае увеличения более чем на 20% количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на таком объекте. Кроме того, предусматривается, что на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляют подразделения Минобороны России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, а обязанности эксплуатанта ОПО, связанные с аудитом систем управления промышленной безопасностью - с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915726784.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин подписал закон о повышении уровня промышленной безопасности

Путин подписал закон для повышения безопасности на опасных объектах производства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать аудит систем управления промышленной безопасностью, а по его итогам - принимать меры по устранению выявленных нарушений. Сведения о результатах аудита ежегодно до 1 апреля будут предоставляться коллегиальным органам управления таких организаций и их учредителям.
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В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на ОПО будут включаться представители профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, обслуживающих такой объект, а также профессионального объединения страховщиков (в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта).
Помимо этого, закон сокращает сроки проверки технических устройств, применяемых на ОПО: экспертиза промышленной безопасности должна проводиться после 10, а не 12 лет службы. Эта норма вводится для случаев, когда в технической документации устройства нет данных о его сроке службы, а техрегламентом не установлена иная форма оценки соответствия такого устройства обязательным требованиям.
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Одновременно исключается согласование с федеральным органом в области промышленной безопасности или его территориальным органом изменений, вносимых в документацию на техническое перевооружение ОПО. А декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации ОПО будет разрабатываться вновь в случае увеличения более чем на 20% количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на таком объекте.
Кроме того, предусматривается, что на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляют подразделения Минобороны России.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, а обязанности эксплуатанта ОПО, связанные с аудитом систем управления промышленной безопасностью - с 1 сентября 2025 года.
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