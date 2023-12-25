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Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023
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15:09 25.12.2023 (обновлено: 15:10 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/putin-1917950864.html
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:09
2023-12-25T15:10
россия
дмитрий песков
владимир путин
новый год
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением, Песков отметил, что это возможно будет узнать в праздничную ночь. "Это вы узнаете в новогоднюю ночь", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, из какого города Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новый год, Общество
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь

Песков: откуда Путин поздравит россиян, станет известно в новогоднюю ночь

Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением, Песков отметил, что это возможно будет узнать в праздничную ночь.
"Это вы узнаете в новогоднюю ночь", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, из какого города Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин рассказал, как встретит Новый год
17 декабря, 12:48
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинНовый годОбщество
 
 
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