https://ria.ru/20231225/putin-1917950864.html
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:09
2023-12-25T15:09
2023-12-25T15:10
россия
дмитрий песков
владимир путин
новый год
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением, Песков отметил, что это возможно будет узнать в праздничную ночь. "Это вы узнаете в новогоднюю ночь", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, из какого города Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новый год, Общество
Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь
Песков: откуда Путин поздравит россиян, станет известно в новогоднюю ночь