https://ria.ru/20231225/putin-1917950864.html

Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь

Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023

Песков не ответил, из какого города Путин выступит в новогоднюю ночь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:09

2023-12-25T15:09

2023-12-25T15:10

россия

дмитрий песков

владимир путин

новый год

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из какого города президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением, Песков отметил, что это возможно будет узнать в праздничную ночь. "Это вы узнаете в новогоднюю ночь", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, из какого города Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество